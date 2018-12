Weltrekordhalterin und Excellence Award Gewinnerin kommt aus Baden-Baden

18.12.18

Alexandra Bornstein, die Frau mit dem Bike auf der Bühne, ist neue Weltrekordhalterin und zudem die beste Vortragsrednerin der Republik.



In Hamburg fand kürzlich der 1. Internationale SpeakerSlam statt, die knallharte Königsdisziplin für Vortragsredner. Die Uhr tickte gnadenlos, jeder der 59 Teilnehmer aus 6 Nationen hatte genau 5 Minuten Zeit, um die hunderte Zuschauer und 12 internationalen Jurymitglieder, aus Redneragenturen, Film- und Fernsehen sowie anerkannte Vortragsredner zu überzeugen.



Noch nie auf dem Globus standen so viele Redner an einem Abend auf der Bühne. Initiator und Veranstalter Hermann Scherer, bekannt für sein perfektes Management und selbst renommierter Speaker und Autor (mit 26 Redner der erfolgreichste „Ausbilder“ der Top 100 Liste), ist über diesen Weltrekord, an dem Alexandra beitragen durfte, total begeistert.



Voller Dankbarkeit fügte er hinzu, dass Alexandra „es wie kein anderer verstand, spröde wissenschaftliche Zusammenhänge der Gehirnforschung, mit dem Spirit des Mountainbikens, auf so intelligente und mitreißende Art zu verbinden. „Die Frau mit dem Bike auf der Bühne“ wurde zum Erlebnis des Abends.



In wenigen Sekunden eroberte sie die Herzen der gespannten Zuhörer. Ihre Expertise als absolute Expertin unterstreichte die Erfinderin des KURVENREICHmental_flow mit 3 Strategien, produzierte mit Pipi Langstrumpf, Mountainbike - Alpencross und dem Warum, diese knallbunten Bilder so gekonnt und unvergesslich in die Köpfe der Jury. „Ihre Begeisterung und Präsenz spürte jeder im Saal, genau dieser Vortrag ist das, was die Business Welt so dringend braucht“, beglückwünschte Scherer die TopSpeakerin bei seiner herzlichen Umarmung.



Alexandra Bornstein ist Gründerin von KURVENREICH.Mountainbike, erforschte und entwickelte die Techniken des KURVENREICHmental_flow



Sport- und MentalCoach, BusinessCoach, Speakerin, Lehrbeauftragte, Trainerin, mehrfache AlpenCrossFinisher, Bikerin mit Glücksfaktor, Spaß Menschen zu bewegen



Mitinitiatorin des Mountainbike Wegenetzes in Baden-Baden



Referentin im Landeslehrteam Württembergischer Radsportverband



Referentin im Landeslehrteam Badischer Radsportverband



Lehrbeauftragte der VHS Baden-Baden



FahrtechnikCoach für den Allg. Deutschen Fahrrad Club (ADFC)



