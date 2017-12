Seit 10 Jahren wächst hier Wissen

Gesetzliche Verordnungen und technische Neuheiten verändern die Arbeit in der Haustechnik stetig. Auch für erfahrene Fachhandwerker, Installateure und Planer ist daher eine regelmäßige Weiterbildung wichtig, um auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben oder neues Wissen zu erwerben. Honeywell bietet in diesem Fachbereich seit zehn Jahren erfolgreich Schulungen an und lädt auch 2018 wieder zu 85 Seminaren mit 14 verschiedenen Themenschwerpunkten ein. Das vollständige Seminarprogramm und das Online-Anmeldeformular finden sich auf www.honeywell-fachseminare.de.



10 Jahre Honeywell-Seminare



Honeywell blickt 2018 auf 10 Jahre Fachseminare zurück: Seit Beginn der Veranstaltungen im Jahr 2008 wurden über 500 reguläre und rund 600 Zusatzseminare angeboten, die insgesamt über 25.200 Teilnehmern die Möglichkeit zur Weiterbildung boten. Besonders stolz ist Honeywell auf die über die Jahre hinweg gleichbleibend hohe Zufriedenheitsquote unter den Seminarteilnehmern: Rund 98% der Teilnehmer geben an, die Fachseminare erneut besuchen zu wollen. Zahlreiche interne und externe Experten referierten zu rund 170 verschiedenen Themen, die sich immer an Neuheiten, rechtlichen Änderungen und Kundenwünschen orientierten. Auch im kommenden Jahr vermittelt das Honeywell Referententeam den Teilnehmern in zielgruppengerechten Seminaren Inhalte, die auf den praktischen Arbeitsalltag von Planern und Installateuren, aber auch auf die Anforderungen von Behörden, Energieberatern und Bildungseinrichtungen angepasst sind. Unterstützt werden die Seminarleiter dabei von Experten aus Hochschulen, Fachverbänden und Einrichtungen des öffentlichen Rechts.



Praxisnahe Schulungen



Aktuelle gesetzliche oder technische Neuerungen bilden auch 2018 die Schwerpunkte der 85 Seminare. So werden im Bereich Trinkwasser rechtliche Veränderungen aufgegriffen, aber auch zu den Themen Hygiene, Wartung und Optimierung von Trinkwasserinstallationen gibt es Angebote. Die Seminare rund um Gebäudeinstallationen stellen die Betrachtung des Gesamtsystems zur Energieeinsparung in den Vordergrund. Branchenübergreifend werden Seminare zu Bauvertragsrecht und zur Verbesserung der Auftragslage angeboten.



Seminare auf Anfrage und Webinar-Angebot



Um Anreisewege zu verkürzen und Seminare noch individueller zu gestalten, bietet Honeywell ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen die Durchführung von Seminaren auf Anfrage auch vor Ort an – vor allem für Innungen, Bildungseinrichtungen oder Großhändler eine interessante Option. Zudem wird es über das Jahr verteilt Webinar-Termine zu speziellen Themenschwerpunkten geben. Die Termine der Online-Schulungen werden über das Honeywell Haustechnik Journal wissen-weiterbilden-planen per Mail bekanntgegeben. Eine Anmeldung zu diesem Newsletter ist unter www.honeywell-haustechnik.de möglich.



Weitere Informationen zu Honeywell Haustechnik finden Sie im Internet unter www.honeywell-haustechnik.de, www.peha.de oder unter www.friedland.eu.



Über Honeywell Home and Building Technologies



Honeywell Home and Building Technologies (HBT) ist, als Teil von Honeywell, ein globales Unternehmen und beschäftigt über 44.000 Mitarbeitern weltweit. HBT ist ein führender Hersteller im Bereich "Internet der Dinge" (IoT) und entwickelt Produkte, Softwarelösungen und Technologien, die in über 150 Millionen Haushalten und 10 Millionen Gebäuden weltweit eingesetzt werden. Wir helfen Menschen, zu Hause vernetzt zu bleiben und unterstützen sie mit Produkten für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Gewerbliche Immobilienbesitzer verwenden unsere Produkte, um ihre Gebäude sicher, energieeffizient, nachhaltig und produktiv zu betreiben. Unsere intelligente Zählertechnik hilft Energieversorgern, ihre Kunden effizienter zu bedienen.



Weiterführende Informationen zum Seminarprogramm und zur Anmeldung finden sich online unter www.honeywell-fachseminare.de.

Honeywell GmbH

Honeywell (www.honeywell.com) ist ein diversifizierter Fortune-100 Software- und Industrie-Konzern, der weltweit branchenspezifische Lösungen liefert; unter anderem Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Luftfahrt- und Automobilindustrie, Gebäudesteuerungstechnologien (privat und kommerziell) und hochleistungsfähige Materialien. Honeywell Technologien können Flugzeuge, Autos, Gebäude, Produktionsstätten, Lieferketten und Arbeitnehmer vernetzen und helfen dabei, die Welt intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.honeywell.com/newsroom.

