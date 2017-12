Erste Sachverständiger für Trinkwasserhygiene

Mit seiner Vereidung am 4. Dezember gehört Martin Pagel, Schulungs- und Seminarleiter von Honeywell Haustechnik in Mosbach, zu Deutschlands ersten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene im Installateur- und Heizungsbauhandwerk. Für dieses spezielle Teilgebiet wurden in Mannheim erstmalig zwei Sachverständige von der Handwerkskammer bestellt. Das unterstreicht die Relevanz des Themas.



Gerichte, Behörden aber auch Privatpersonen ziehen in Streitfällen bei Bau- oder Handwerksanlegenheiten Sachverständige zu Rate. Für bestimmte Tätigkeiten besteht dabei besonderer Bedarf an Sachverständigendienstleistungen – so etwa bei der Trinkwasserhygiene. Deshalb vereidigten Alois Jöst, Präsident der Handwerkskammer Mannheim, und Christian Berg, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, nun die ersten zwei Sachverständigen für dieses Teilgebiet: den Honeywell-Mitarbeiter Martin Pagel und Arnd Bürschgens, der ein Sachverständigenbüro für Trinkwasserhygiene führt. Zu ihren Aufgaben gehört es künftig, etwa für behördliche Entscheidungen oder Gutachten das nötige Fachwissen rund um die hygienisch sichere Planung, Installation, Instandhaltung, den Betrieb und die Sanierung von Trinkwasser-Installationen zu vermitteln.



Als Schulungs- und Seminarleiter bei Honeywell verfügt Martin Pagel über eine breite Expertise im Bereich Trinkwasserhygiene. Darüber hinaus beteiligt er sich aktiv etwa an der Überarbeitung der Richtlinie VDI 3810-2 „Betrieb und Instandhaltung gebäudetechnischer Anlagen – Trinkwasser-Installationen“ und der DIN 1988-200 „Planung von Trinkwasser-Installationen“.



Weitere Informationen zu Honeywell Haustechnik finden Sie im Internet unter www.honeywell-haustechnik.de, www.peha.de oder unter www.friedland.eu.

