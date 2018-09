Ernte- und Kürbiswochen in Trochtelfingen

20.09.18

Es ist wieder soweit. Am 21. September beginnen in der Kräuter Welt des Teigwarenherstellers Alb-Gold die traditionellen Ernte- und Kürbiswochen. Alljährlich lockt der herbstliche Aufbau zahlreiche begeisterte Besucher an. Bis zum 7. Oktober kann man auf dem Marktplatz des Kräuter- und Erlebnisgartens und im Kräuter Markt seine Entdeckungsreise durch die Kürbisvielfalt starten. Hokkaido, Butternut & Co sowie eine Auswahl an kleinen Speise- und Zierkürbissen beflügeln nicht nur die Fantasie von Hobbyköchen, sondern machen ganz nebenbei Lust auf mehr. Die passenden Rezeptideen gibt es natürlich mit dazu. Das weitere Angebot reicht von saisonalem Obst über frisches Gemüse aus der Kräuter Welt bis hin zu Kräutern und herbstlichen Dekorations- und Geschenkideen für Innen und Außen. Eine tolle Zeit um sich inspirieren zu lassen und den Herbst, auch kulinarisch, willkommen zu heißen.



Dem Charme der Kräuter Welt kann man sich zu dieser Jahreszeit nur schwer entziehen. Auch jetzt bieten sich noch viele Möglichkeiten Interessantes und Wissenswertes zu entdecken. Zum Beispiel lassen sich die verschiedenen Themenbereiche des Körperbeetes bestimmten Körperpartien zuordnen und der Weidenpavillon lädt bei Sonnenschein zum Verweilen ein. Warum also in die Ferne schweifen … wo das Gute liegt so nah?



Information unter kundenzentrum@alb-gold.de oder 07124/9291-155

Informationen unter www.kraeuterwelt.info.



Wann?

Ernte- und Kürbiswochen - Sa, 21.09.2018 bis So, 07.10.2018

Öffnungszeiten - Mo-Sa 11-18 Uhr und So-Feiertag 11-18 Uhr

Wo? ALB-GOLD Kundenzentrum - Kräuter Welt

Grindel 1, 72818 Trochtelfingen, www.alb-gold.de

