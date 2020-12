SCHWEBENDE FÜLLE - Die diesjährige 32. WINTERWERKSTATT ALFTER hat ihr Motto Pandemie-bedingt auf eine neue Umlaufbahn gebracht. Erstmals gibt es unsere Angebote frisch aus dem Orbit im ONLINE-Format: Kunst als Transfähre nicht nur zwischen Menschen und Ausdrucksformen, sondern nun auch in Jetztzeit zwischen Häusern, Städten, Dörfern ... Ländern? Bildhauerei/Installation, Druckwerkstatt, Artwaves/5Rhythms, Eurythmie und Fotografie: Heimische Ateliers und virtuelle Kursräume werden digital verknüpft zur Winterwerkstatt Alfter 2020. Alle Infos zu Buchung und Ablauf für sämtliche Kurse finden Sie hier.



NEU: Die KLEINE WINTERWERKSTATT

Für alle, die nur hier und da ans Mutterschiff andocken wollen oder im Gravitationsfeld der Hochschule wohnen und den Atelierrundgang vermissen, gibt es als Special: die KLEINE WINTERWERKSTATT. Sie umfasst die Teilnahme an Tageseinstieg und Tagesausklang, tägliche Impulse von den Kursleiter*innen sowie den virtuellen Atelierrundgang am 31.12.2020. Kosten: € 150. Information und Anmeldung hier.



Die 32. Winterwerkstatt Alfter findet statt vom 27.12 bis 31.12.2020. Das sind die Kurse:



ARTWAVES – Tanz-Kunst-Meditation mit Sonja Hellmann

EURYTHMIE – Meditation in Bewegung mit Andrea Heidekorn

FOTOGRAFIE – Alles vergeblich? Vanitas reloaded mit Martin Timm

EXPERIMENTELLE DRUCKWERSTATT – Was war, was ist, was kommt? mit Johanna Kintner

BILDHAUEREI – Von Passagen und Refugien mit Catharina Rüdele-Wagner



Bildungsurlaub

Die Teilnahme an den Kursen der Winterwerkstatt ist nach AwbG §9 als Bildungsurlaub anerkannt.



Sommerakademie für Zuhause oder zum Verschenken: Unser Buch über die Sommerakademie Alfter



Wer mehr erfahren möchte über Geschichte, Wirken und Fortwirken der Sommerakademie Alfter und des Alanus Forum e.V., kann die Nase in dieses Buch stecken: Himmel. Erde. Menschen. Kunst.



Herausgegeben vom Alanus Forum für interkulturellen Dialog e.V. durch Stefanie Gather und Silke Kirch. Gefördert u. a. von der Westfälischen Gesellschaft für Weiterbildung e.V., Alanus Forum e.V. sowie der Stiftung Convivial. Info3 Verlag, Frankfurt 2019. 248 Seiten. € 25. ISBN 978-3-95779-096-5. Erhältlich in Ihrer Lieblingsbuchhandlung, bei Stefanie Gather (info@alanus-forum-ev.de) sowie direkt beim Info3 Verlag (vertrieb@info3.de).



Kontakt

Sie erreichen uns über kommunikation@sommerakademie-alfter.de.

Tagesaktuelle Informationen über die Rahmenveranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage und auf der Facebookseite der Sommerakademie Alfter.

Inspiration online: www.sommerakademie-alfter.de

Aktuelles: www.facebook.com/SommerakademieAlfter/



Veranstalter der Sommerakademie Alfter

Alanus Europäisches Forum für interkulturellen Dialog e.V.

Westfälischen Gesellschaft für Weiterbildung e. V.

