Schatzkarten mit den "Alb-Goldtalern" eingetroffen: Alamannenmuseum Ellwangen beteiligt sich an der Kinderaktion "Zeitreisen mit Alberich"

Im Ellwanger Alamannenmuseum warten ab sofort Schatzkarten mit den „Alb-Goldtalern“ auf alle Kinder, die das Museum besuchen. Das Museum ist seit diesem Jahr Teil der Familienaktion „Zeitreisen mit Alberich“ des Schwäbische Alb Tourismusverbandes in Bad Urach. 200 Millionen Jahre Erdgeschichte und 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte warten darauf, mit Alberich, dem kleinen Wanderlöwen, dem Hüter aller Höhlengeheimnisse, entdeckt zu werden. Zahlreiche attraktive Familienziele von den Höhlenwelten der Eiszeit über eine frühmittelalterliche Baustelle bis hin zu einer aufregenden Rallye sind die Höhepunkte seiner Schatzreise. Wer beim Besuch dieser „Kinder-Stars“ fleißig „Alb-Goldtalern“ sammelt, kann am Ende des Sommers sogar einen echten Goldschatz und viele tolle Sachpreise gewinnen.



Den eigens kreierten „Zeitreisenpass für Alberichs Albreich“ bekommen teilnehmende Kinder beim Besuch eines der 21 teilnehmenden Kinder-Stars, wo es auch die „Alb-Goldtaler“ gibt. Wer seinen mit mindestens drei „Alb-Goldtalern“ beklebten Pass an Alberich schickt, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen und gewinnt mit etwas Glück sogar einen der Hauptpreise.



Nähere Informationen sind beim Museum unter Tel. 07961/969747 sowie im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de und www.schwaebischealb.de erhältlich.

