AKZENT Hotels setzen erste gemeinsame nachhaltige Akzente

Der Einkauf regionaler, frischer Produkte sowie die nachhaltige Energieversorgung sind in vielen AKZENT Hotels bereits fester Bestandteil. Vor diesem Hintergrund wurde in der letzten Frühjahrsmitgliederversammlung die Zertifizierung alle Häuser mit dem CO2-Fußabdruck der Viabono GmbH beschlossen.



Die erste Zwischenbilanz ist klimapositiv - über 50% der aktuell zertifizierten Hotels erhielten bereits den Höchstwert „A" der Klimaeffizienzklassen. Auch die restlichen dieser Hotels weisen bis dato ein gutes Ergebnis auf.



Auf wissenschaftlicher Basis errechnet Viabono die CO2-Emissionen, die das Hotel innerhalb eines Jahres verursacht hat. Basis dafür ist der praxisgerechte und mit entsprechenden Abrechnungen validierte Erhebungsbogen. Neben allgemeinen Daten zur Größe und Ausstattung des Hotelbetriebs, werden auch Daten aus den Bereichen Gebäude, Print, Reinigung/Wäsche sowie Food & Beverage mit einbezogen. Verschiedenste Faktoren vom Anfahrtsweg der Mitarbeiter, über Papierbedarf im Büro bis zur Zusammensetzung des Essens fließen somit in die Berechnung ein.



Mit dieser Auswertung erfährt jedes AKZENT Hotel in welcher der sechs Klimaeffizienzklassen (A-F) es sich aktuell befindet. So hat es einen genauen Überblick der betriebsbedingten CO2-Emissionen, pro Gast und Übernachtung sowie aufgeschlüsselter Bereiche. Daraus können entsprechende Handlungsmaßnahmen zur Verbesserung der betriebseigenen Nachhaltigkeit gezogen werden. Diese sind bereits durch eine stärkere Verwendung regionaler Produkte, der Eigenproduktion von Strom und Wärme mittels einer Solaranlage oder eines Blockheizkraftwerkes sowie der Verwendung von Recyclingpapieren (Print und Hygiene) möglich.



Der AKZENT Hotels e.V. nimmt sich nun aktiv dem Thema Nachhaltigkeit mit der CO2-Fußabdruck-Zertifizierung aller Häuser in Deutschland und Österreich an. Auf Grundlage dessen wird noch über mögliche zukünftige, gemeinsame Nachhaltigkeitsmaßnahmen entschieden.

