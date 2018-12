Wieder da - mit vielen neuen Lichtinstallationen: Am Samstag startet das China Light-Festival im Kölner Zoo

06.12.18

Das ist buchstäblich ein echtes Highlight: An diesem Samstag, 8. Dezember 2018, beginnt das China Light-Festival im Kölner Zoo. Es ist die zweite Auflage des großen Farbenspektakels. Bereits im vergangenen Jahr erleuchteten zahlreiche Lichtensembles mit stimmungsvoll illuminierten Tier- und Phantasiefiguren im asiatischen Stil den Kölner Zoo. Aufgrund des großen Besucherzuspruchs kommt das Festival nun erneut an den Rhein.



Die 25 chinesischen Illuminations-Künstler, die den Zoo seit Anfang November in 5.000 Arbeitsstunden mit rund 25.000 umweltfreundlichen LEDs erleuchtet haben, bieten zahlreiche neue Lichtinstallationen. Ebenfalls neu: In diesem Jahr erstreckt sich der Parcours erstmals entlang des gesamten Zoo-Rundwegs. Ein attraktives Rahmenprogramm mit chinesischer Artistik und Kunsthandwerke sowie verschiedene gastronomische Angebote runden das Highlight ab. Das Festival endet am 20. Januar 2019.



"Tierisch-schön" Erleuchtung finden

Besucher erwartet ein spannender Lichter-Parcours, der auf die umliegenden Tieranlagen abgestimmt ist. Los geht's mit dem Einmarsch durch das sechs Meter hohe und 12 Meter breite Greeting-Gate. Es folgen u.a. eine eindrucksvoll illuminierte Terrakotta-Armee, sich bewegende Leucht-Waschbären, eine vier Meter hohe Doppelkopf-Schildkröte und ein imponierend echt wirkender, drei Meter hoher Bär. Die überdimensionalen Leucht-Schwäne spiegeln sich faszinierend auf den Zoo-Teichanlagen - schöner kann Schwanensee nicht sein!



In einem exotischen Zauberwald fühlt sich, wer den Leucht-Riesengorillas entgegentritt. Großskulpturen wie das Flower Gate (6 Meter Länge, 4 Meter Höhe) und der 25 Meter lange Riesenkugelfisch suchen ihresgleichen. Der Hingucker des Festivals ist der 40 Meter lange und sechs Meter hohe Leuchtdrache in strahlend blauer Farbe. Wer ihn nachts hat leuchten sehen, wird den Anblick so schnell nicht vergessen. Auch an Sportfreunde haben die Festival-Planer gedacht. Exakt 40 Jahre nach dem echten Double aus DFB-Pokal und Meisterschaft für den 1. FC Köln, steht das zweieinhalb Meter große Leucht-Double von Hennes VIII. vor dem Kleinen Geißbockheim im Zoo.



Exotische Künste bestaunen

Neben dem Gang durch die Lichterwelt können sich die Besucher auch auf das Rahmenprogramm freuen. Ein Mitmach-Spaß für die ganze Familie sind die Gravity Lights, eine Art Lichtermatte. Wer auf ihr springt, bringt die verschiedenen Lampen effektvoll zum Leuchten. Alle, die Seele und Beine baumeln lassen wollen, können in der illuminierten Swing Light-Schaukel mit Blick auf den Elefantenpark Platz nehmen. Mitmach-Spaß für Alt und Jung bietet auch der Parcours mit den chinesischen Tierkreiszeichen. Hier lässt sich schnell herausfinden, welches Tier im eigenen Geburtsjahr an der Reihe war - und ob die ihm zugeordneten Wesenszüge der Wahrheit entsprechen.



Auch Kunsthandwerker sind Teil des Rahmenprogramms. Im Zoorestaurant zeigen sie live vor den Augen der Besucher fernöstliche Fingerfertigkeiten wie Hinterglas- und Namensmalerei. Auf der Bühne vor dem Zoorestaurant präsentieren chinesische Musiker und Artisten täglich um 19 und 20 Uhr ihr halbstündiges Show-Programm. Die Zoogastronomie bietet an verschiedenen Stellen entlang des Parcours Asiatische Snacks. So wird der Besuch beim China Light-Festival garantiert zum Hingucker und Highlight für Groß und Klein.



Auf einen Blick:

Was? China Light-Festival im Kölner Zoo

Wann? 8. Dezember 2018 bis 20. Januar 2019; täglich 17.30 - 21 Uhr (außer an Heiligabend und Sylvester)



Preise in 3 Kategorien*:



I. Datumsgebundene Tickets

Datumsgebundene Tickets (im VVK, Tag nach Wahl solange der Vorrat reicht oder Abendkasse)

Regulär: Erw.: 16€; Kinder: 8€ (4 bis einschl. 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei

Für Jahreskarten und Mitglieder des Zoo-Fördervereins: Erw.: 14,50€; Kinder: 7€ (4 bis einschl. 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei *Eintrittspreise gelten in Kategorie I. & II. ausschließlich für das abendliche China Light-Festival nach Zooschließung.



II. Flexible Voucher

"Voucher" ist das Gutschein-Ticket, das einmalig im gesamten Veranstaltungszeitraum an einem Tag nach Wahl genutzt werden kann

Erw.: 20€; Kinder: 10€ (4 bis einschl. 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei *Eintrittspreise gelten in Kategorie I. & II. ausschließlich für das abendliche China Light-Festival nach Zooschließung.



III. Kombi-Ticket

Zusätzlich gibt es an der Zookasse ein Kombiticket (für Zoo-Besuch und Besuch China Light-Festival) am gleichen Tag: Erw.: 30€; Kinder: 15€ (4 bis einschließlich 12 Jahre); Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei



Alle Karten - außer Kombi-Ticket und Tickets für Jahreskarteninhaber sowie Mitglieder des Zoo-Fördervereins - online unter www.koelnerzoo.de.

Die Tierhäuser sind während des abendlichen China Light-Festivals geschlossen.

(lifePR) (