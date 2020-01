Pressemitteilung BoxID: 783639 (Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln)

Alaaf auf Pänz & Piranhas!

Kinderdreigestirne aus Köln und Bonn im Kölner Zoo

Gleich zwei Kinderdreigestirne machten heute ihren Antrittsbesuch im Kölner Zoo: das aus Köln mit Kinderprinz Vincent I. (Vincent Rödding), Kinderbauer Emil (Emil Theodor Wersig) und Kinderjungfrau Darleen (Darleen Sophie Pelz) traf auf die närrischen Bonner „Amtskollegen“ mit Prinz Leo I. (Leo Remmy) und seiner Bonna Janina I. (Janina van der Roest). Gemeinsam fütterten sie im Zoo-Aquarium den hungrigen Piranha-Schwarm mit frischer Forelle.



„Dat Hätz schleiht em Veedel. Und dat vom Kölner Zoo vor allem auch für Kinder“, so die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg bei der Begrüßung. „Wir freuen uns daher ganz besonders, gleich zwei Kindertollitäten hier heute begrüßen zu können. Wir sind der Zoo für alle Pänz und wünschen Euch viel Spaß bei der Piranha-Fütterung.“



Pommes & Piranhas



Sie überreichten den kleinen Hoheiten den diesjährigen Sessionsorden des Kölner Zoos und wünschten ihnen für die noch folgende Zeit im rheinischen Fasteleer viel Spaß. Nach ihrem Auftritt stärkten sich die kleinen Hoheiten bei leckeren Snacks in der Zoogastronomie. Pommes und Piranhas, was will Kind mehr!



Piranhas sind eine der Attraktionen im Kölner Aquarium. Der Zoo hält sie seit 1971. Zurzeit leben hier rund 60 Piranhas. Ihr Ursprungsgebiet sind die weitläufigen Amazonasarme in Brasilien. Piranhas ernähren sich hauptsächlich von Fisch. Im Zoo erhalten sie in der Regel frische Forelle.

