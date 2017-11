"Wiehnacht an Deck" in Emden auf MS "Groningerland"

Auch in diesem Jahr gibt es ein Weihnachtsschiff im Emder Delft. MS „Groningerland“ bezieht Ende November seinen Liegeplatz direkt am Emder Hafentor und wird vom 27.November bis 20. Dezember als Café und Veranstaltungsort den Emder Weihnachtsmarkt ergänzen.



„Nach der guten Resonanz im letzten Jahr haben wir uns erneut um tolle Musikakts bemüht“, erklärt Johanna Voss vom Projektteam der AG „EMS“. Jeweils dienstags und donnerstags ab 18:30 Uhr stehen namhafte Musiker aus der Region und mit Bezug zum Meer auf der Bühne: den Anfang macht am 28. November Oliver Jüchems, es folgen am 30. November die Emder „Band „Kenterwasser“, am 12. Dezember „King Coast“ mit Rockabilly-Musik und am 14. Dezember ist der Borkumer Albertus Akkermann mit seinem Akkordeon zu Gast. Das finale Konzert auf dem Weihnachtsschiff findet am 19. Dezember mit „Jonny Glut“ statt, der mit seiner Musik eine Atmosphäre á la Hamburger „Haifischbar“ zaubert.



Krimi-Freunde freuen sich am 4. Dezember auf eine Lesung mit Autor Peter Gerdes aus Leer. Ferner findet am 5. Dezember, dem Vorabend des Nikolaustages, findet an Bord das traditionelle Knobeln statt. Es gibt in gemütlicher Runde viele attraktive Preise zu gewinnen.



Weiterhin können Besucher am 9. Dezember unter dem Motto „Tüdelkram und Seemannsgarn“ auf einem Flohmarkt an Bord stöbern.



Das Weihnachtsschiff ist von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis ca. 21 Uhr geöffnet. An den Wochenenden beginnt der maritime Weihnachtszauber bereits um 9 Uhr mit einem Frühstücksbüffet an Bord. Neben einem gastronomischen Angebot rund um die „Wiehnacht an Deck“, wird jeweils montags, dienstags und mittwochs in der Zeit von 16 bis 18 Uhr eine „Happy Hour“ für Heißgetränke angeboten.



Auch das Motorboot „Schreyershoek“ ist in der Zeit vom 1. bis 16. Dezember jeden Freitag und Samstag zu adventlichen Fahrten im Binnenhafen auf Kurs. Stimmungsvoller Abschluss der anderthalbstündigen Tour ist ein Glühweintrinken an Bord des Weihnachtsschiffes.



Weitere Details zum Programm sind im Internet unter agems-gastronomie.de/xmas oder auf www.facebook.com/wiehnachtandeck erhältlich. Gruppen- und Weihnachtsfeier-Reservierungen werden bei der AG „EMS“ Gastronomie unter Telefon 04921-8907252 entgegen genommen, Anmeldungen für den Flohmarkt werden per Email an weihnachtsschiff@ag-ems.de erbeten.

