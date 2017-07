Erstmals Holi-Festival auf Borkum

Am 22. Juli wird es auf Borkum besonders bunt! Zum ersten Mal findet dort das Colorful Sand Holi statt. Buntes Farbpulver wird zu angesagter Beach-Musik in die Luft geworfen, am Strand der Insel wird gemeinsam gefeiert und getanzt.



Inspiriert von der alten indischen Tradition den Frühling farbenfroh zu begrüßen startet am kommenden Samstag das deutschlandweit bekannte Farbspektakel auch auf Borkum. Einlass ist um 14 Uhr und dann heißt es ab 15 Uhr stündlich „3, 2, 1, go!“ für ein Farbenmeer, das sonst nur der Borkumer Sonnenuntergang herbeizaubern kann. Das bekannte DJ-Duo „Housedestroyer“ heizt den erwarteten Festival-Besuchern ordentlich ein und sorgt für beste Stimmung am Strand.



Der Veranstalter Michael Schrödter vom Borkumer Lord Nelson ist begeistert: „Das bunte Pulver, das im Nu alle Besucher bedeckt, leuchtet nicht nur in sämtlichen Farben, es ist vor allem staatlich geprüft und ökologisch unbedenklich. Wir freuen uns auf viele bunte Menschen, die Lust haben, gemeinsam mit uns zu feiern!“



In Kooperation mit der AG „EMS“ wurde für das Holi-Fest eine späte Verbindung zurück zum Festland eingerichtet, um auch Gästen vom ostfriesischen Festland einen langen, farbenfrohen Partyabend zu ermöglichen.



Mit der Fähre um 08:00 Uhr morgens hin und dem Highspeed-Katamaran um 22:30 Uhr zurück. Mit dem Holi-Tagesticket zahlen Kurzentschlossene nur 39,00 € (zzgl. Kurbei­trag) für einen Tagesausflug von Emden nach Borkum – inkl. Festivalticket.



Buchung unter Tel. 01805 - 180 182 (14 ct./Min. aus dem dt. Festnetz, mobil bis max. 42 Ct.) oder im Internet unter www.ag-ems.de,

Informationen unter www.borkum.de

