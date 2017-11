Schloss, Sterne, Schokolade - Auf Schloss Hohenkammer erlebt man Genussmomente auf Sterne-Niveau

Florian Vogel vom Schloss Hohenkammer begeistert mit kulinarischer Vielfalt von höchster Qualität. Das wurde nun vor ein paar Tagen mit der Bestätigung seines Michelin Sterns belohnt. Wer gern genießt und immer schon mal ein paar Tage Auszeit in einem Wasserschloss erleben wollte, ist auf Schloss Hohenkammer richtig.



Dazu kommt noch die Nähe zu München, denn der kleine Ort Hohenkammer ist nur 35 km von der Landeshauptstadt Bayerns entfernt. Wer also Lust hat, die schöne Stadt mit all ihren Highlights und Angeboten zu genießen, kann dies schnell und unkompliziert tun. Die besonderen Genießer-Momente sollte man sich aber unbedingt für das Schlossrestaurant „Camers“ im Schloss Hohenkammer aufbewahren. Das „Camers“ begeistert sofort. Wie es sich für ein Schlossrestaurant gehört, gehen die Gäste über eine Zug­brücke über den im­po­santen Schloss­hof des historischen Wasserschlosses in den stilvollen Gewöl­be­raum des „Camers“. Mehr „Schloss­res­tau­rant“ geht nicht. Die Einrichtung ist ruhig und warm gehalten. Naturholz und Naturtöne sorgen für eine wohltuende und stilvolle Atmosphäre. In war­men Früh­lings- und Som­mer­näch­ten sorgt die wun­der­schön gele­gene Ter­rasse für genussvolle Momente.



Das Schlossrestaurant „Camers“ ist die Wirkungsstätte eines wirklich großen Talents: Florian Vogel. Seit zweieinhalb Jahren steht der 36-jährige, der gebürtig aus Wilhelmshaven kommt, als Chef de Cuisine hier am Herd. Mit filigranen, technisch aufwendigen und geschmacklich ausgereiften kleinen "Kunstwerken" schickt er seine Gäste gekonnt auf eine kulinarische Reise. Florian Vogel bie­tet hohe Küche - krea­tiv und über­ra­schend und das im fei­nen Wech­sel­spiel zum Am­bien­te. Der Chef de Cuisine weiß: “Schäumchen, Gelchen oder Molekularküche funktionieren bei uns nicht, unsere Menüs sollen nachhaltig in Erinnerung bleiben". Das brachte ihm im Dezember letzten Jahres seinen ersten Michelin Stern ein, den er in diesem Jahr erfolgreich verteidigt hat.



Die große Küche, die der Chefkoch des „Camers“ im Auge hat, verlangt an vor­ders­ter Stelle: Erst­klas­si­ge, top-fri­sche Zu­ta­ten. Ohne sie wird aus Ko­chen kei­ne Kunst. Die zwei­te Ge­nuss­ga­ran­tie ist die hand­werk­li­che Sorg­falt, die Florian Vogel bei je­dem Ge­richt wal­ten lässt. Er schafft sich so die in­spi­rie­ren­de Ba­sis, von der aus er sei­ner Kre­a­ti­vi­tät frei­en Lauf lässt. Dann ver­blüfft er mit ku­li­na­ri­schen Kunst­wer­ken, über­rascht mit raf­fi­niert kom­po­nier­ten Aro­men und bril­liert mit der Ge­schmacks­viel­falt sei­ner Köst­lich­kei­ten. Bemerkenswert ist auch, dass viele der Zutaten, die im „Camers“ verwendet werden, bio­lo­gisch ge­prüf­t sind und einige Lebensmittel auch vom nach­bar­lichen Gut Eichet­hof kommen, das seit Jahr­hun­der­ten zu Schloss Hohen­kam­mer ge­hört. Die Qua­li­tät und die Fri­sche der Zu­ta­ten schmeckt man sofort – besser geht es nicht!



Was gibt es Schöneres, als die Kombination Schloss und Gourmet-Küche einmal auszuprobieren? Mit dem Arrangement „Genuss²“ kann man die Schloss-Atmosphäre in Hohenkammer und das „Camers“ ausführlich erleben. Im Wellnessbereich kann man sich z. B. in der Sauna und den Ruheräumen entspannen. Dazu kommen noch zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten sowie eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten. Die Region Hohenkammer ist ein richtiges Wandertouren-Paradies. Mit sechs Wandertouren steht Freizeitsportlern und Aktivurlaubern vor Ort ein großes und sehr abwechslungsreiches Angebot zur Auswahl. Insgesamt führen eine Wanderung und fünf Themenwege durch die Umgebung Hohenkammer und laden zum Erkunden ein. Auch bei Inlineskatern und Radfahrern ist die Region sehr beliebt. Und wer gern golft, kann sich auf drei Golfplätzen der näheren Umgebung austoben.



Arrangement Genuss²



Das Arrangement beinhaltet: Zwei Über­nach­tun­gen im ge­müt­li­chen Dop­pel­zimmer. Am ers­ten Abend erwartet die Gäste ein Essen in der „Al­ten Ga­le­rie“.



Am zwei­ten Abend folgt im Ca­mers Schloss­res­tau­rant ein 5-Gang-Menü in­klu­si­ve Wein­be­glei­tung. Ge­gen Auf­preis kan­n man auch an bei­den Aben­den im Ca­mers es­sen.



Pro Person ab 199,- € ganzjährig buchbar.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren