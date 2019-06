Pressemitteilung BoxID: 757540 (AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch gGmbH)

Noch bewerben: AJA-Stipendien für internationalen Schüleraustausch

Am 01.05.2019 fiel der Startschuss für die Bewerbungsphase um die AJA-Stipendien für internationalen Schüleraustausch. Zahlreiche Bewerbungen sind bereits eingegangen.



Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 15. November 2019 um eines von insgesamt fünf 5 Teilstipendien im Wert von 50% des Programmpreises in einem von 50 Ländern weltweit bewerben. Die Stipendien müssen nicht zurückgezahlt werden und sind mit dem Schüler-Bafög kombinierbar.

Zu Programmbeginn müssen die Teilnehmenden zwischen 15 und 18 Jahren sein, in einige Länder ist die Ausreise bereits mit 14 Jahren möglich. „Die gemeinnützigen AJA-Organisationen sehen Stipendien als wichtiges Mittel, um Schülerinnen und Schülern aller Schulformen einen internationalen Schüleraustausch zu ermöglichen, deren Familien nicht die finanziellen Mittel aufbringen können.“, sagt Anna Wasielewski, Geschäftsführerin des AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch.



Weitere Hintergrundinformationen zum Schüleraustausch, Erfahrungsberichte von ehemaligen Austauschschülern und Schüleraustauschprogramme in über 50 Austauschländer weltweit finden Sie auf unserem Online-Portal www.austauschjahr.de.

