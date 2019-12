Pressemitteilung BoxID: 780727 (TUI Deutschland GmbH)

TUI sucht noch rund 500 Entertainer für die Saison 2020

• Abwechslungsreiche Jobs unter südlicher Sonne

• Gesucht werden Entertainer für die Clubmarke TUI Magic Life und die Hotelmarken TUI Blue, TUI Suneo und TUI Kids Club



Ein spannender Arbeitsplatz unter südlicher Sonne, ein junges und internationales Team und tagtäglich Urlaubsflair: der Job als Entertainer bei TUI ist abwechslungsreich. Gesucht werden für die Sommersaison 2020 rund 500 Entertainer für verschiedene Job-Profile im Bereich Sport, Kinder- und Jugendbetreuung und Abendentertainment. Gerade für das umfangreiche Sportangebot sind fitte Allrounder genauso gefragt wie spezialisierte Trainer, beispielsweise für Mountainbike oder Tennis. Einsatzzeitraum ist die Saison 2020. Großteil der Einsatzgebiete liegt rund ums Mittelmeer, aber auch in den Autoreisezielen und auf der Fernstrecke. Insgesamt werden Entertainer bei TUI in über 115 Urlaubsdestinationen eingesetzt. Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt sein, zudem teamfähig und flexibel. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein ist ebenfalls wichtig, da der Job des Entertainers viel eigenverantwortliches Arbeiten beinhaltet. Gute Englischkenntnisse sind ein Muss, da sich die Hotels an ein internationales Publikum richten und beispielweise bei TUI Magic Life die Teams aus 33 verschiedenen Nationalitäten zusammengestellt werden.

