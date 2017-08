Hurghada wird jetzt auch im Winter angeflogen

Die Ferienfluggesellschaft Fly Egypt wird auch in der kommenden Wintersaison ab Weeze nach Hurghada fliegen. FTI, der viertgrößte europäische Reiseveranstalter, hat seine Hurghada-Flüge in diesem Sommer erstmals ab Weeze aufgelegt und konnte für die angebotenen Flugtermine in den nachfragestarken Ferienzeiten aus dem Stand eine starke Nachfrage verzeichnen.



Jetzt erreichte die Flughafenverantwortlichen die gute Nachricht aus der Münchener Unternehmenszentrale des Veranstalters: „Wir haben uns entschieden, das sonnensichere Flugziel Hurghada auch in der Wintersaison 2017/18 ab Weeze anzubieten“, erklärt Dietmar Gunz, CEO der FTI GROUP. „Der Abflughafen Weeze wird von November 2017 bis März 2018 an jedem Donnerstag von Fly Egypt bedient. Unsere attraktiven Reiseangebote sind ab sofort in deutschen und niederländischen Reisebüros, bei sonnenklar.TV und auch online buchbar.“



„Wir freuen uns, dass die Ferienflüge der FTI GROUP von Weeze nach Ägypten jetzt auch im Winter angeboten werden“, sagt Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Airport Weeze. „Hurghada und das nahegelegene El Gouna haben besonders für Familien alles zu bieten, was einen gelungenen Strandurlaub ausmacht. Die Ferienregion am Roten Meer ist außerdem ein Paradies für Taucher, Wassersportler und auch bei anspruchsvollen Golfern sehr beliebt. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei und als Pauschalreise direkt ab Weeze buchbar.“



Über die FTI GROUP



Die FTI GROUP steht mit ihren touristischen Marken an vierter Stelle der Reiseveranstalter Europas. Zu ihr gehören unter anderem FTI Touristik, der Kurzfristveranstalter 5vorFlug, der Mietwagenbroker driveFTI, fly.de, LAL Sprachreisen sowie die Destination Management Company Meeting Point International. Unter FTI Cruises bündelt die FTI GROUP ihr Kreuzfahrtengeschäft. Wichtige hauseigene Vertriebskanäle sind der TV-Reiseshoppingsender sonnenklar.TV sowie der britische Online-B2B-Anbieter für Unterkünfte Youtravel. Die Servicecenter erf24 und travianet übernehmen die Abwicklung der Buchungen. Die FTI GROUP mit Hauptsitz in München beschäftigt weltweit 7.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 2,75 Milliarden Euro.

Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH

Der Airport Weeze (NRN) ist mit 1,85 Mio. Passagieren in 2016 einer der großen internationalen Airports in NRW. Der Flughafen, der 2003 den Linienflugbetrieb aufnahm, ist einer der jüngsten Flughäfen Europas und zugleich einer der ersten privaten Airports in Deutschland. Der internationale Verkehrsflughafen liegt im Kreis Kleve ca. 70 km nördlich von Düsseldorf an der A57 unmittelbar an der niederländischen Grenze. In einem 60-Autominuten-Radius leben über 10 Millionen Menschen. 40 Prozent der abreisenden Flughafenkunden kommen aus den Niederlanden, ca. 60 Prozent aus der Region Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Hauptkunde des niederrheinischen Flughafens ist die Low-Cost Airline Ryanair, die den Flughafen mit bis zu sechs stationierten Jets zu einer der größten deutschen Basen ausgebaut hat. Außerdem fliegt Eurowings ab Weeze bis zu 11 x pro Woche nach München. Mit Flyegypt reisen Pauschalreisegäste nach Hurghada. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten am Flughafen und bei den hier angesiedelten Firmen und Behörden. Das Flughafenareal und das angrenzende Logistik- und Gewerbegebiet - die Airport City Weeze - umfassen 620 ha.





