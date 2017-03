Airport Weeze: Mit 43 Flugzielen in die Sommersaison

Mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26. März 2017, gilt am Airport Weeze wieder der Sommerflugplan. Ryanair erweitert sein Angebot darin auf 43 Ziele. Mit fünf Destinationen in Marokko ist Weeze führend unter den deutschen Airports.



Am Sonntag, den 26. März, wenn die Uhren eine Stunde vorgestellt werden, startet der Airport Weeze offiziell in die Sommersaison.



Der irische Low-Cost-Carrier Ryanair erweitert sein Angebot ab Weeze und fliegt in den Sommermonaten bis Ende Oktober wöchentlich 43 Flugziele an – darunter sind allein rund 30 der beliebtesten Feriendestinationen rund ums Mittelmeer und am Atlantik. Außerdem stehen Städte-Klassiker wie Stockholm, Mailand oder Edinburgh im Programm.



Neu im Flugplan ist Nador, die 160.000 Einwohner–Stadt im Norden Marokkos. Mit den Zielen Oujda, Marrakesch, Fes und Agadir werden in diesem Sommer bereits fünf Marokko-Destinationen ab Weeze angeflogen – so viele wie an keinem anderen deutschen Flughafen. Die erstmals im Winter angebotenen Flüge in die serbische Industrie- und Handelsmetropole Nis werden im Sommer fortgeführt.



Ryanair fliegt Ende März erstmals den Londoner Airport Luton an. Für Besucher der britischen Hauptstadt bleibt es damit bei der kurzen Anreisezeit in die Londoner City. Der Transfer vom Flughafen Luton, beispielsweise zum Piccadilly Circus, dauert mit öffentlichen Verkehrsmitteln - ebenso wie vom bisher angeflogenen Stansted Airport - rund eine Stunde.



Mit sechs stationierten Jets feiert Ryanair in diesem Jahr den 10. Jahrestag ihrer Basis am Airport Weeze. NRN, so der 3- Letter- Code des internationalen Airports, ist eine der größten Stationen unter den 10 Ryanair-Basen in Deutschland. So starten im Sommer pro Woche 130 Flüge ab Weeze.



Sämtliche Flüge können unter www.ryanair.com gebucht werden.



In Kürze





Ab Sonntag gilt der Sommerflugplan auf dem Airport Weeze

Ryanair erweitert im Sommer das Angebot auf insgesamt 43 Ziele ab Weeze



Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH

Der Airport Weeze (NRN) ist mit 1,85 Mio. Passagieren in 2016 einer der großen internationalen Airports in NRW. Der Flughafen, der 2003 den Linienflugbetrieb aufnahm, ist einer der jüngsten Flughäfen Europas und zugleich einer der ersten privaten Airports in Deutschland. Der internationale Verkehrsflughafen liegt im Kreis Kleve ca. 70 km nördlich von Düsseldorf an der A57 unmittelbar an der niederländischen Grenze. In einem 60-Autominuten-Radius leben über 10 Millionen Menschen. 40 Prozent der abreisenden Flughafenkunden kommen aus den Niederlanden, ca. 60 Prozent aus der Region Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Hauptkunde des niederrheinischen Flughafens ist die Low-Cost Airline Ryanair, die den Flughafen mit bis zu sechs stationierten Jets zu einer der größten deutschen Basen ausgebaut hat. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten am Flughafen und bei den hier angesiedelten Firmen und Behörden. Das Flughafenareal und das angrenzende Logistik- und Gewerbegebiet - die Airport City Weeze - umfassen 620 ha.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren