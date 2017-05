Neue Vertriebsleitung bei Aigner Immobilien

Seit 1. Mai 2017 leitet Vanessa Federle den Bereich Vertrieb bei der Aigner Immobilien GmbH. Sie wird sich zukünftig verstärkt um die Akquisitions- und Verkaufsprozesse kümmern. Mit dieser personellen Veränderung fördert das Münchner Immobilienunternehmen eine transparente Darstellung seiner Dienstleistungen für den Kunden. Die 35‑Jährige kann auf eine langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft zurückblicken. Sie war u. a. acht Jahre für eines der führenden Maklerhäuser in London tätig. Ihr Fokus lag dabei vor allem auf dem Aufbau und der Leitung eines starken Vertriebsteams sowie auf den Bereichen Operations und Customer Service.



„Die Arbeit eines Maklers ist für den Kunden oft nicht gut nachvollziehbar. Die daraus entstehende Unsicherheit führt manchmal zu falschen Entscheidungen“, sagt Vanessa Federle. „Ich sehe meine neue Aufgabe bei Aigner Immobilien darin, unsere Makler so zu schulen, dass sie den Kunden von Anfang an ein Vertrauensverhältnis vermitteln können. Zuverlässigkeit, Kompetenz und Transparenz sind die wichtigsten Säulen, auf denen die Arbeit eines Maklers ruht“, so Federle weiter.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren