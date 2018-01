Erneutes Rekordergebnis: Aigner Immobilien schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einer weiteren Umsatzsteigerung ab

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Aigner Immobilien GmbH erneut ein Rekordergebnis:



Bei einem Transaktionsvolumen von über 350 Millionen Euro konnte das inhabergeführte Maklerunternehmen einen Gesamtumsatz von 13,66 Millionen Euro und damit eine erneute Umsatzsteigerung von über zehn Prozent im Vorjahresvergleich erzielen.



Der weitere Ausbau der Finanzierungsabteilung sowie der bundesweit im DIP-Verband agierenden Investmentabteilung trugen zum hervorragenden Gesamtergebnis bei. Insgesamt konzentrierten sich im vergangenen Jahr 115 fest angestellte Mitarbeiter, davon 38 Makler, an sieben Standorten in München, Starnberg und Frankfurt am Main auf den professionellen Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien.



Mit dieser durchweg positiven Jahresbilanz kann die Aigner Immobilien GmbH ihre Position als führendes Maklerunternehmen im Großraum München auch weiterhin festigen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr generierten die Immobilien-Experten aus mehr als 24.000 Kaufanfragen rund 550 Verträge, wobei die durchschnittliche Vermarktungsdauer bei etwa 48 Tagen lag – vom ersten Exposéversand bis zum Notartermin.



Thomas Aigner, geschäftsführender Gesellschafter der Aigner Immobilien GmbH, zeigt sich rundum zufrieden: „Wir konnten unseren Wachstumskurs auch im Jahr 2017 fortsetzen. Unser hoch qualifiziertes und motiviertes Team sowie eine konsequent prozessorientierte und stark strukturierte Arbeitsweise zählen dabei weiterhin zu den wichtigsten Säulen unseres Erfolgs. Auch für 2018 ist eine weitere Expansion durch die Rekrutierung neuer qualifizierter Makler geplant.“



Für das neue Geschäftsjahr stehen die Prognosen ebenfalls gut: Mit einem signifikanten Rückgang der Nachfrage wird in 2018 nicht gerechnet, wohl aber mit einem weiteren moderaten Anstieg der Immobilienpreise in der gesamten Metropolregion München. Thomas Aigner bekräftigt: „Immobilien in München und insbesondere auch im Umland werden in 2018 weiter ein begehrtes Gut bleiben. Unser erklärtes Unternehmensziel für 2018 ist, den Rekord von 2017 erneut zu übertreffen.“

