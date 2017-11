Collège des Ingénieurs mietet neuen Standort in München

In Münchens Bestlage Bogenhausen hat das Ausbildungsinstitut Collège des Ingénieurs einen langfristigen Mietvertrag für eine rund 480 Quadratmeter große hochwertige Bürofläche in Single-Tenant-Nutzung unterzeichnet. Beziehen wird es die exklusiven Räumlichkeiten zum ersten Quartal 2018. Das Bürovermietungsteam von Aigner Immobilien vermittelte die historischen Büroflächen im Exklusivmandat einer privaten Vermögensverwaltung, die neue Mieterin wurde von Colliers International München beraten. Die bisherige Mieterin der Fläche, die „IIC Group“, expandiert und bezieht neue größere Flächen.



Das historische Anwesen (Baujahr 1896) in der Möhlstraße 6 ist ein prestigeträchtiges Einzeldenkmal im exklusiven Münchner Stadtviertel Bogenhausen. Die zweigeschossige Villa besticht mit deutschen Renaissanceformen und jugendstilmäßigen Erkern sowie Stuckdekor. Die Liegenschaft bietet neben dem klassischen Ambiente alle technischen Möglichkeiten, um die Anforderungen moderner Büroraumkonzepte zu erfüllen. Ein weiteres Highlight der Immobilie ist die exklusive Gartennutzung.



Das Collège des Ingénieurs wurde 1986 in Frankreich gegründet und bietet ein trinationales Management-Programm exklusiv für Absolventen der MINT-Fächer an (Mathematiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler, Informatiker). Das Collège nimmt ausschließlich Absolventen renommierter Universitäten auf, die ihr Studium mit weit überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen haben und über das Potenzial verfügen, in ihrer Karriere bedeutende Managementpositionen zu erreichen.



Der Geschäftsführer des Collège Knut Stannowski: „Mit Colliers haben wir einen Partner an unserer Seite gehabt, der die Balance zwischen den praktischen Anforderungen eines Ausbildungsinstituts und unserer über 30-jährigen Erfolgsstory in der Bildung wahren konnte. Wir freuen uns, in ein so traditionsreiches Haus einzuziehen.“



Die Teilnehmer erhalten am Collège eine Managementausbildung (MBA-Abschluss) und bearbeiten parallel ein Projekt in einem Partnerunternehmen. Das Programm des CDI wird ausschließlich von den Partnerunternehmen finanziert und ist für die Teilnehmer gebührenfrei. Der Hauptsitz des Collège ist in Paris, in München war es bisher in der Fürstenstraße 8 ansässig.

