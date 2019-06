Pressemitteilung BoxID: 756271 (Aigner Immobilien GmbH)

Aigner Immobilien erhält das Prädikat "Sehr hohe Kompetenz"

Die Aigner Immobilien GmbH legt auf Professionalität und Fachkunde der Immobilienberater sehr großen Wert. Eine erstmalig durchgeführte Studie des Wirtschaftsmagazins FOCUS MONEY, die in Zusammenarbeit mit dem Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue entstand, bestätigt nun das fundierte Fachwissen des Maklerunternehmens und verleiht Aigner Immobilien das Prädikat „Sehr hohe Kompetenz“. Insgesamt wurden mehr als 175.000 Kundenurteile zu 849 Unternehmen aus 43 Branchen ausgewertet.



Im Immobilienbereich sind Professionalität und Kompetenz heute wichtiger denn je. Fundiertes Fachwissen über Märkte, preisbildende Faktoren und solide Wertbestimmungen verhelfen Kunden von Immobilienberatern schnell und sicher zum Erfolg. Zwar schmücken sich viele Unternehmen gerne mit solchen Worten – doch zeigt sich erst im Tun, ob die Begriffe Professionalität und Kompetenz leere Worthülsen bleiben. Inwieweit Qualität und Fachwissen auch von Kunden spürbar wahrgenommen werden, hat nun eine breit angelegte Studie von FOCUS MONEY und ServiceValue analysiert. In der Kategorie „Immobilienmakler“ wurde aufgrund der Marktrelevanz auch die Aigner Immobilien GmbH überprüft. Infolge der herausragenden Kundenbewertungen erhält das Münchner Maklerunternehmen das Prädikat „Sehr hohe Kompetenz“.



Firmengründer und Inhaber Thomas Aigner freut sich sehr über dieses Ergebnis: „Unser Expertentum bringt unseren Kunden einen hohen Mehrwert: Durch die Beratung und Begleitung bei Verkauf und Kauf von Immobilien, fühlen sie sich nicht nur sehr gut aufgehoben, sondern erzielen darüber hinaus beste Ergebnisse. Auch im Namen meiner Mitarbeiter bedanke ich mich bei unseren Kunden für diese tolle Bestätigung.“



Geprüft wurden 849 Unternehmen aus 43 Branchen. Insgesamt wurden mehr als 175.000 Kundenurteile eingeholt. Die Studie wurde zum ersten Mal in dieser Weise durchgeführt.

