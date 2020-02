Pressemitteilung BoxID: 785054 (Aider les Autres)

1 Picasso für 100 Euro: noch zwei Monate lang können Lose für die gemeinnützige Lotterie erworben werden, bei der ein Picasso im Wert von 1 Million Euro verlost wird

Die Initiative finanziert ein Projekt der Hilfsorganisation CARE, das mehr als 200.000 Menschen in Afrika den Zugang zu sauberem Wasser sichert

Kunstliebhabern bleiben noch zwei weitere Monate, um an der zweiten Ausgabe der Online-Lotterie „1 Picasso für 100 Euro“ teilzunehmen, bei der man Pablo Picassos Gemälde Stillleben aus dem Jahr 1921 gewinnen kann. Der Wert des Bildes wurde von Experten auf 1 Million Euro geschätzt. Bis zur Auslosung des Gewinners bleibt das Werk mit den Maßen 22,9cm x 45,7cm, das auf der Vorderseite datiert und signiert ist, im Pariser Picasso-Museum ausgestellt.



Ursprünglich für Montag, den 6. Januar 2020 geplant, wurde die Auslosung in Absprache mit der Pariser Polizeipräfektur auf den 30. März verschoben. Ziel ist es, so viel Unterstützung wie möglich für ein Projekt der Hilfsorganisation CARE zu sammeln. CARE, bekannt durch die berühmten CARE-Pakete, wurde 1945 gegründet, ist heute ein internationaler Verbund und hilft in rund 100 Ländern, Armut und Not zu bekämpfen.



Das Projekt, geleitet von CARE Frankreich, soll 200.000 Menschen in Kamerun, Madagaskar und den ärmsten Gebieten Marokkos Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen verschaffen – in erster Linie in Schulen. Über den Fortschritt des Projekts wird regelmäßig online informiert. Abschließend wird außerdem eine Wirkungsanalyse durchgeführt.



Um an der Verlosung teilzunehmen und damit eine Chance auf den Gewinn des Gemäldes zu haben, muss man lediglich ein Los für 100 Euro auf der Webseite des Projekts (https://1picasso100euros.com/) kaufen. Es werden maximal 200.000 Lose verkauft. Die Lotterie erfolgt mit der Genehmigung der Pariser Polizeipräfektur, des französischen Finanzministeriums sowie des Innen- und Außenministeriums.



Die offizielle Ziehung findet am 30. März 2020 um 18 Uhr bei Christie's in Paris (9 Avenue Matignon) unter der Aufsicht eines Beamten des Pariser Gerichtshofs und in Anwesenheit der internationalen Presse statt. Die Auslosung wird per Online-Streaming live übertragen.



Der glückliche Gewinner bekommt das Gemälde an die gewünschte Adresse geliefert. Die Kosten für Versand, Versicherung, Mehrwertsteuer und Zoll werden von den Organisatoren des Wettbewerbs getragen. Für einen Gewinner innerhalb Europas werden keine Gebühren erhoben.



"Wir werden insgesamt maximal 200.000 Lose verkaufen, ein sehr ehrgeiziges Ziel, das wir auch in den Lotteriebestimmungen festgelegt haben. Im Moment sind wir auf halbem Wege. Die Auslosung mit Bekanntgabe des Gewinners wird am Montag, den 30. März in Paris stattfinden. Dass das Gemälde in der Zwischenzeit im Picasso-Museum ausgestellt bleibt, wird sich laut Experten positiv auf den Wert des derzeit auf eine Million Euro geschätzten Werks auswirken“, erklärte Péri Cochin, Initiatorin des Projekts.



"Wir suchen immer nach neuen Wegen zur Unterstützung unserer Projekte. Die Lotterie wird es uns ermöglichen, das Leben von 200.000 Menschen positiv zu verändern. Der Zugang zu Wasser ist ein unglaublicher Motor für die Entwicklung! Sauberes Wasser in die Schulen zu bringen bedeutet für Mädchen die Möglichkeit, zu lernen. Die Zeit, die Frauen und Mädchen in Afrika auf der Suche nach Trinkwasser verbringen, geht ihrem täglichen Leben und der Entwicklung verloren", erklärt Philippe Lévêque, Geschäftsführer von CARE Frankreich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (