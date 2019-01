In Winter Veritas im Ahrtal

11.01.19

Mit In Winter Veritas bietet das Ahrtal mit stilvollen und genussreichen Veranstaltungen einen unterhaltsamen und dennoch erholsamen Jahresauftakt.





Wer die wundervolle Musik der Wiener Klassik schätzt, ein Liebhaber von klangvollen Orchesterdarbietungen ist und wer eintauchen möchte in die geschmackvolle Atmosphäre eines prächtigen Jugendstil-Saals, der ist bei der Konzert-Reihe „Wiener Klassik“ in Bad Neuenahr genau richtig. Die Klassische Philharmonie Bonn begeistert Besucher bei ihren Konzerten (Donnerstag, 17. Januar, und 21. Februar) im Steigenberger Kurhaus-Saal Bad Neuenahr mit Werken von Beethoven über Haydn bis Mozart. Infos und Tickets unter www.das-heilbad.de.



Glühwein und Wildbratwurst gibt es beim „Wintergrillen im Saffenburger Ländchen“ am Samstag, 26. Januar, nach der Wanderung zur Burgruine Saffenburg in Mayschoß. Gestartet wird um 15 Uhr an der Winzergenossenschaft Mayschoß, deren historischen Gewölbekeller mit Weinbaumuseum bei der Rückkehr besichtigt wird. Im Preis von 29 Euro sind auch die Verkostung zweier Rotweine der ältesten Winzergenossenschaft der Welt enthalten. www.wg-mayschoss.de



Köstliches aus der Gourmet-Küche wird am Samstag, 2. Februar, bei der „Gala Nova“ im Restaurant Culinarium der Dagernova in Dernau serviert. Auf Carpaccio vom Eifelwild, Tiramisu vom Lachs oder Zweierlei vom Perlhuhn dürfen sich Genießer freuen. Im Preis von 105 Euro sind der Sektempfang, das Vier-Gang-Menü mit Weinbegleitung, Wasser und Kaffee sowie Verkostungen an der Kostbar enthalten. Zwischen den Gängen unterhält das DUO BALANCE. www.dagernova.de



Jeden Freitag um 21 Uhr nimmt in Ahrweiler der Nachtwächter Besucher mit auf eine Entdeckungsreise in die Zeit, als Tor- und Nachtwächter in der mittelalterlichen Stadt ihre Runden drehten. Jeder, der einmal im Dunkeln die schönsten Ecken von Ahrweiler entdecken möchte, kann ohne Voranmeldung für 8 Euro mitgehen. www.ahrtal.de



Eine interessante Kombination aus der Geschichte des Ahrweins und der historischen Altstadt von Ahrweiler bietet jeden Samstag um 14 Uhr die Lügenführung In Vino Veritas in Ahrweiler. Nicht nur Lügen, die es aufzudecken gilt, sondern auch die Verkostung von drei Ahrweinen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. An der Führung kann man für 10 Euro ohne Voranmeldung teilnehmen. www.ahrtal.de



Mehr Infos zu dieser Führung und weiteren regelmäßigen Führungen - auch im Winter - unter www.ahrtal.de.

