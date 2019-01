Deutschlands schönster Wanderweg gesucht

16.01.19

Der AhrSteig ist nominiert bei der Wahl des Wandermagazins für „Deutschlands Schönste Wanderwege“. Jährlich prämiert das Fachmagazin in den Kategorien Touren (Tagestouren) und Routen (Weitwanderwege) die schönsten Wanderwege. Im Wahlstudio auf der Internetseite www.wandermagazin.de können Fans des AhrSteigs in der Kategorie Routen bis 30. Juni 2019 ihre Stimme abgeben. Knapp zwei Wochen nach Start der Abstimmung haben bereits 1.100 Personen abgestimmt.



13 Routen in ganz Deutschland, darunter der AhrSteig, hat das Wandermagazin 2019 ausgewählt, davon allein drei Routen in Rheinland-Pfalz. Damit ist Rheinland-Pfalz mit dem AhrSteig, dem Pfälzer Weinsteig und dem Pfälzer Waldpfad zusammen mit Bayern am häufigsten vertreten.



Der Prädikatsweg AhrSteig führt mit einer Strecke von rund 100 Kilometern von der Ahrquelle in Blankenheim bis zur Mündung in den Rhein. Prädikatswanderwege sind qualitativ hochwertige Wanderwege, die den Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbandes (Qualitätsweg Wanderbares Deutschland) entsprechen. Diese Kriterien machen die Attraktivität eines Wanderweges messbar. Dazu gehören besonders wanderfreundliche Unterkünfte und Gastronomiebetriebe. Die Wegeführung und die touristische Vermarktung eines Qualitätsweges dürfen nicht dem Prinzip der Nachhaltigkeit widersprechen. Naturschutzbelange sowie die Sicherung der Wegepflege und Markierungsgarantien werden gewährleistet. In Deutschland erfüllen 83 Wege diese Kriterien und tragen das Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ – so wie der AhrSteig.



Weitere Informationen beim Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Tel. 02641/91710, info@ahrtaltourismus.de, www.ahrtal.de.

