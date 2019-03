Privatisation des cultures fromagères: lancement de la société «Cultures de Liebefeld SA»

19.03.19

Fin novembre 2018, les cultures fromagères sont devenues la propriété commune de la Confédération et de la branche laitière suisse. Désormais, une société anonyme «Cultures de Liebefeld SA» sous-traite la reproduction des cultures fromagères à Agroscope. La SA a été créée et la première séance du conseil d’administration a eu lieu le 19 mars 2019.



Le 29 novembre 2018, la Confédération et la branche ont réglé par contrat la propriété des cultures fromagère suisses. Afin d’assurer à long terme la reproduction des cultures en faveur des fabricants suisses de fromages et de partager la responsabilité, Agroscope a conclu un «Public Private Partnership (PPP)» avec la branche.



La SA commercialise les cultures fromagères



A l’avenir, la nouvelle entité créée «Cultures de Liebefeld SA» sous-traitera la reproduction des cultures à Agroscope et la SA vendra ensuite les cultures aux utilisateurs finaux. La reproduction est effectuée actuellement dans les locaux d’Agroscope à Liebefeld.



La société «Cultures de Liebefeld SA» est composée de représentants de Fromarte, des interprofessions, des Producteurs suisses de lait et de transformateurs de lait. Elle sera présidée par Lorenz Hirt, qui dispose d’une longue expérience au sein de diverses organisations de la filière du lait et des denrées alimentaires.



Deux contrats pour régler la collaboration



Deux contrats règlent et assurent la collaboration entre Agroscope et la filière du lait: le premier contrat stipule que la collection de souches, qui comprend des microorganismes provenant de l’industrie laitière suisse, reste du point de vue physique la propriété de la Confédération. Du point de vue juridique en revanche, les cultures issues de l’industrie laitière suisse sont désormais la propriété commune de la branche et de la Confédération. Tous les fabricants suisses de fromages et d’autres produits laitiers fermentés ont un accès neutre, sur le plan de la concurrence, aux cultures reproduites. Comme auparavant, aucune culture ne peut être vendue ni transmise à l’étranger. Et Agroscope s’engage à poursuivre la recherche fromagère et le développement des cultures fromagères de même que le conseil. Un second contrat règle les rôles et responsabilités des partenaires du PPP nécessaires à la reproduction et à la commercialisation des cultures issues de la collection de souches.

