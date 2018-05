Jubiläumsaktionswoche vom 04.-08.06.2018

Gemeinsam mit dem Studierendenwerk Rostock-Wismar startet Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) am kommenden Montag die 10. kulinarische Mecklenburg-Vorpommern Woche in den Rostocker Mensen und an der Hochschule Wismar.



Im Jahre 2013 starteten die beiden Akteure mit gemeinsamen Aktionen und schufen damit die Möglichkeit, den Studierenden verstärkt regionale Produkte näher zu bringen. Dass diese Idee Weitblick und Wirkung hatte, zeigen die erreichten Ergebnisse.



"Für unser Netzwerk der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind nachhaltige Aktivitäten von besonderem Interesse. Die Zusammenarbeit hat sich kontinuierlich entwickelt und viele neue Kontakte zwischen den Küchenchefs und unseren Produzenten konnten geknüpft werden", freut sich AMV-Geschäftsführerin Jarste Weuffen.



Bei den Studierenden kommen die regionalen Gerichte gut an. Im Laufe der Jahre konnten sie verschiedene Produkte aus der Region in den Mensen des Studierendenwerks kosten. Neben den Aktionen rund um den Spargel standen auch die Herbst-, Winter- und Weihnachtszeit mit saisonalen Zutaten auf dem Programm.



„Uns ist es wichtig, den Studierenden sowohl eine preiswerte als auch qualitativ hochwertige und vielfältige Mittagsversorgung anzubieten. Die Aktionswochen mit dem AMV fördern unsere abwechslungsreiche Küche, schaffen aber auch Bewusstsein für regionale Produkte.“, erklärt Sabine Jagusch, Abteilungsleiterin der Verpflegungsbetriebe des Studierendenwerks.



Insgesamt wurden etwa 68.000 Essen aus regionalen Zutaten innerhalb der 10 Aktionswochen ausgegeben.



Renner sind immer die Spargelwochen. 2015 und 2016 machten sie mit jeweils etwa 8.300 Portionen mehr als die Hälfte aller regionalen Gerichte aus. Das Königsgemüse aus dem eigenen Bundesland punktete hier in besonderem Maße.



Ein weiteres Highlight war die Weihnachtswoche 2014. Während dieser Aktion wurden 14.397 Portionen ausgegeben.



Der durchschnittliche Anteil der regionalen Komponenten an der Gesamtausgabe über alle Standorte gemittelt lag jährlich bei knapp 25%. Dieser Wert spiegelt die Neugier und Bereitschaft der Studierenden neue Produkte auszuprobieren. Sie zeigt auch den Wunsch nach regionalen Produkten.



In die 10 Aktionen waren 39 Unternehmen insgesamt 80 Mal eingebunden. Dies zeigt, dass stets neue Lieferanten dabei sind und gleichzeitig andere Unternehmen den positiven Effekt der Wochen wiederholt liefern. Durch die Aktionen ist es gelungen, neue Lieferbeziehungen zwischen dem Studierendenwerk und Produzenten im Land herzustellen.



Die Mecklenburger Landpute aus Severin ist seit Beginn in alle Aktionen eingebunden worden. Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten waren in 5 Aktionen involviert und haben eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk entwickelt.



Die Puten-, Wild- und die Spargelgerichte sind bei den Studierenden besonders beliebt. Wie im vergangenen Jahr kommt der diesjährige Spargel vom Spargel- und Kartoffelhof Demmin. Eine Bestätigung des Konzeptes liefert auch das Unternehmen Wildbret MV KG aus Süderholz. Dieses Kleinstunternehmen lieferte erstmals für eine Aktion Anfang 2017. Daraus hat sich eine kontinuierliche Lieferbeziehung entwickelt.



In die Jubiläumsaktion sind fünf Unternehmen eingebunden, deren Produkte zu klassischen als auch innovativen Gerichten rund um den Spargel verarbeitet werden. Auf der Karte stehen unter anderem Demminer Spargel klassisch mit Rostocker Karreeschinken, Severiner Putensteak mit geschwenktem Spargel, dazu Thailandaise und Kartoffel-Ingwernocken sowie Pommersche Wildschweinbratwurst mit Kartoffel-Spargelsalat mit Radieschen.



Probieren lohnt sich.



Beteiligte Unternehmen „MV auf dem Teller – Feines zur Spargelzeit“



Lieferanten



Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH Rostock

Mecklenburger Landpute GmbH Severin

NORFISK Wismar GmbH Wismar

Spargel- und Kartoffelhof GmbH Demmin Demmin

Wildbret MV KG Süderholz OT Neuendorf



Studierendenwerk Rostock-Wismar

Das Studierendenwerk Rostock-Wismar ist in Zusammenarbeit mit den Hochschulen verantwortlich für die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Förderung der Studierenden. Die vier Leistungsbereiche des Studierendenwerkes sind die Mensen & Cafeterien, das Studentische Wohnen, die Studienfinanzierung und die Sozialen Dienste. Das Studierendenwerk Rostock-Wismar ist zuständig für die Universität Rostock, die Hochschule für Musik und Theater Rostock und für die Hochschule Wismar.

Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Der AMV ist mit derzeit 120 Partnern das größte Netzwerk für die Agrar- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern - die umsatzstärkste Branche innerhalb des verarbeitenden Gewerbes im Land. Er vereint unter seinem Dach derzeit 62 Mitgliedsunternehmen, 43 Fördermitglieder sowie 15 Kooperationspartner.

