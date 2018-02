12 Unternehmen präsentieren Produkte auf dem Landesstand auf der BIOFACH

Vom 14. - 17. Februar 2018 präsentiert sich Mecklenburg-Vorpommern gemeinschaftlich auf der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, der BIOFACH in Nürnberg. In diesem Jahr sind 12 Unternehmen auf dem Mecklenburg-Vorpommern-Stand präsent. Fast 3.000 Unternehmen aus ca. 130 Ländern stellen ihre Produktvielfalt auf der BIOFACH in nunmehr zehn Hallen dem Fachpublikum vor.



„Wir sind stolz darauf, nunmehr bereits zum 11. Mal in Folge den Landesmesseauftritt unseres Bundeslandes auf der BIOFACH in Nürnberg zu organisieren und zu betreuen“, freut sich AMV-Geschäftsführerin Jarste Weuffen. In Halle 6 steht die Ausstellergemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern Seite an Seite mit Bayern, Niedersachsen und Naturland und präsentiert sich somit an aufmerksamkeitsstarker Stelle.



Seit vielen Jahren mit dabei sind die BEHR AG, der Biopark, die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten, die Qualitätsfleischerzeugergemeinschaft Weidehof, der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof, die Störtebeker Braumanufaktur, die Mecklenburger Backstuben GmbH und die biosanica Manufaktur. Zum zweiten Mal stellen die Willy Benecke GmbH mit dem Wittenburger Produktionsstandort SprayCom GmbH, die BIO am SUND GmbH und der Tiernahrungshersteller WUFF & MAU aus Spornitz auf dem AMV-Stand aus. Die Landeswirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV nutzt den Landesstand als Ankerplatz für Kontaktgespräche mit potenziellen Investoren.



Die Organisation und die MV-Lounge werden über das Landwirtschaftsministerium unterstützt. Unter dem Claim „Schmeck die Natur“ zeigt sich der MV-Messestand in einem neuen Design. Hinterleuchtete landestypische Motive und eine neu gestaltete Landkarte MV mit den Firmenlogos der Aussteller ziehen die Fachbesucherblicke auf sich.



Seit Übernahme der Organisation durch den AMV ist der Stand um eine Showküche erweitert worden, in der die Bioprodukte der Aussteller professionell und lecker zubereitet und zur Verkostung angeboten werden.



Die Aussteller haben neue Produkte und Verpackungen im Gepäck. So präsentiert der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof beispielsweise brandneue haehnlein Convenience-Gerichte. Die Behr AG stellt neue Verpackungseinheiten für ihre Angebotspalette vor. Und die Bio am Sund GmbH macht mit Bio-Kiwi-Chips und Bio-Paprika-Chips auf sich aufmerksam. Hinzu kommen neue Brotvarianten von den Mecklenburger Backstuben, interessante Bio-Bierkreationen von Störtebeker und eine neue Bio-Linie in der Heimtiernahrung von Wuff & Mau. Die Ludwigluster stellen neue trendige Fleischprodukte ihrer Marke BioLust vor und zeigen sich in ihren Verpackungen noch moderner und umweltfreundlicher.



Eines der Schwerpunktthemen der BIOFACH 2018 ist die „Next Generation“. Die Messe will der nächsten Generation eine Plattform geben, um ihre ökologischen Ideen in Produktion und am Markt weiterzuentwickeln. Jobbörse, Karrieretreff und der Forschungspreis Bio-Lebensmittelwirtschaft sind weitere Schwerpunkte.



Nach vorläufigen Berechnungen von bio-markt.info nähert sich der globale Biomarkt einem Umsatzvolumen von 90 Mrd. US-Dollar. Hohe Wachstumsraten gab es in allen Weltregionen, vor allem in Nordamerika und Nordeuropa. Die Deutschen kauften 2016 für 9,48 Mrd. EUR Biolebensmittel und -getränke. Prognosen sagen für 2017 ein Ergebnis von über 10 Mrd. EUR voraus. Laut Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) erreichte der Lebensmittel-einzelhandel einen Umsatzanteil von 58 % am gesamten Biomarkt. Deutlich zugelegt mit 5,45 Mrd. EUR haben die konventionellen Supermarktketten mit ihrem Bio-Angebot. Besonders dynamisch entwickelten sich Bio-Speiseöle, Bio-Geflügel und Bio-Kartoffeln. Etwa zwei Drittel des Umsatzes mit Biolebensmitteln werden mit „Frische“ generiert. Deutschland rangiert bei den Pro-Kopfausgaben mit 106 EUR auf Platz 7, die höchsten Ausgaben im Biobereich 2015 verzeichneten mit 262 EUR wieder die Schweizer. Erfreulich stellt sich die Entwicklung der Einkommenssituation für die Biobetriebe in Deutschland dar.



Die 29. BIOFACH öffnet vom 14. bis 17. Februar 2018 für Fachbesucher täglich ab 09:00 Uhr.



Aussteller unter dem Dach des AMV e.V. in Halle 6:





BEHR AG

BIO am SUND GmbH

Biopark Markt GmbH

biosanica Manufaktur GmbH

Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH

LFW Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG

Mecklenburger Backstuben GmbH

Qualitätsfleischerzeugergemeinschaft "Weidehof" w.V.

Störtebeker Braumanufaktur GmbH

Willy Benecke GmbH/SprayCom GmbH

WUFF & MAU Heimtiernahrung GmbH



Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Der AMV ist das größte Netzwerk der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern - der umsatzstärksten Branche innerhalb des verarbeitenden Gewerbes im Bundesland. Er vereint derzeit 119 Partner - 61 Produzenten von Nahrungs- und Genussmitteln aus Industrie und Handwerk im konventionellen und Bio-Bereich in Mecklenburg-Vorpommern, 43 Fördermitglieder sowie 15 Kooperationspartner.





