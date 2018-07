AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung

Die 31. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Anhebung der Dividende von 4,00 EUR auf 4,50 EUR je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017|18. „Nach dem positiven Geschäftsergebnis 2017|18 halten wir an unserer verlässlichen Ausschüttungspolitik fest“, betont DI Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG.



Den Mitgliedern des Vorstandes, DI Johann Marihart (Vorsitzender), Mag. Stephan Büttner, Mag. DI Dr. Fritz Gattermayer und Dkfm. Thomas Kölbl, und des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017|18 die Entlastung erteilt.



Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018|19 wurde erneut die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, bestellt.



Weiters wurde in der Hautversammlung der Beschluss einer Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4 gefasst, wodurch die Anzahl der Aktien auf 62.488.976 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,8175 entfällt.



Diese Presseaussendung ist auf Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.

