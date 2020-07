Pressemitteilung BoxID: 805611 (Agora Energiewende | Smart Energy for Europe Platform (SEFEP) gGmbH)

Impulspapier: Akzeptanz und lokale Teilhabe in der Energiewende - Handlungsempfehlungen für eine umfassende Akzeptanzpolitik

Virtuelle Präsentation des Impulspapiers am 2. Juli um 15:00 Uhr - jetzt anmelden!

Mit eingebrochenem Windausbau und fehlender Unterstützung vor Ort ist das Zwischenziel von 65 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland nicht zu schaffen. Doch wie ließe sich die Akzeptanz steigern? Darüber hat Agora Energiewende gemeinsam mit Local Energy Consulting und einem Begleitkreis aus Fachleuten diskutiert und Vorschläge für eine umfassende Akzeptanzpolitik auf Bundesebene erarbeitet.



Für den Erfolg zentral sind demnach klares politisches Handeln, lokale Wertschöpfung, Teilhabe vor Ort, Transparenz und eine faire Flächenplanung. Damit aus passiven Befürworter*innen aktive Unterstützer*innen der Energiewende werden.



Das Impulspapier finden Sie ab sofort auf unserer Website.



Morgen, Donnerstag, den 2. Juli, stellen Mara Marthe Kleiner, Managerin Grundsatzfragen bei Agora Energiewende, Dr. Gerd Rosenkranz, Senior Advisor bei Agora Energiewende, und Fabian Zuber, Gründer & Inhaber von Local Energy Consulting, die Vorschläge zur Akzeptanzsteigerung vor.



Zu dieser einstündigen virtuellen Präsentation mit Frage- und Antwort-Session laden wir Sie herzlich ein. Bei Interesse melden Sie sich am besten gleich über unserer Website an.

