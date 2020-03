Pressemitteilung BoxID: 788781 (AGIRO Verlag Boiselle & Ellert Verlag)

Die Palz steht uff!

Uffbebber gege Super-Trumpel in de Palz

Man kann es nicht wissen, aber Trump geht vielleicht in die zweite Amtszeit. Viele befürchten es. Schon öfter hat der Karottenkopf seine Wahlversprechen (leider) wahr gemacht. Und im Raum schwebt nun auch noch seine Drohung, die Heimat seiner Vorfahren besuchen zu wollen. Die Medien waren begeistert, die Pfälzer entsetzt. Passiert ist, Gottseidank, noch nichts.



Pälzer, uffgebasst: Soll keiner sagen, er hätte es nicht gewusst und verhindern können! Ein Besuch in der Pfalz des amerikanischen Vollpfostens mit Kallstadter Wurzeln muss aufgehalten werden. MITMACHEN! Jeder kann jetzt etwas unternehmen - und das mit wenig Aufwand: Einfach den Aufkleber aufs Auto, an die Haustür, ins Fenster zur Straße hin oder aufs Laptop kleben und damit klar und deutlich Flagge zeigen!



Steffen Boiselle, geboren 1964 in Ludwigshafen / Oggersheim, zeichnete schon während seiner Schulzeit Comics, ist seit 1985 Verleger und war u. a. 14 Jahre als Außendienstmit-arbeiter für den Hamburger Carlsen Verlag tätig. Seine Cartoon-Reihe „100% PÄLZER!“ erscheint seit 2007 wöchentlich in der RHEINPFALZ AM SONNTAG. Steffen Boiselle lebt mit seiner Frau Ines in Neustadt an der Weinstraße und liebt das Leben in der Pfalz.

