Atelier NA: Herren-Maßkonfektion aus Paris eröffnet zweiten deutschen Store in Düsseldorf

Das französische Maßkonfektions-Label Atelier NA hat seinen zweiten deutschen Store auf der Benrather Straße in Düsseldorf, zwischen Königsallee und dem Carlsplatz, eröffnet.



A Gentlemen's Revolution: Herren-Maßkonfektion aus Paris



Anzüge und Hemden sind ein unentbehrlicher Teil der Herrengarderobe. Sei es für den Arbeitsalltag, für Feierlichkeiten oder für das eigene Vergnügen. Dabei müssen diese zwei Eigenschaften erfüllen: Sie müssen gut sitzen und dem eigenen Geschmack entsprechen. Aus dem Kaufverhalten der männlichen Kunden lassen sich zwei weitere Bedingungen ableiten: das Kauferlebnis muss schnell und bequem verlaufen. Unabhängig von der Preiskategorie stoßen Kunden immer wieder auf dasselbe Problem: Ein langes Suchen nach einem Produkt, welches sowohl vom Design als auch vom Schnitt passt und dann trotz langer Suche meist einen Kompromiss erfordert. Denn selten passen Sakko und Hose in der gleichen Größe, weshalb meist kostspielige Änderungen vorgenommen werden müssen. Die klassische Maßschneiderei stellt jedoch durch die hohen Kosten und den erhöhten Zeitaufwand keine Alternative zu herkömmlicher Stangenware dar. Dieses traditions- und qualitätsreiche Handwerk erfordert eine langwierige Arbeit und wiederholte Anproben, um gut sitzende Maßbekleidung zu fertigen. Ein Handwerk, dass nicht mehr zu dem heutigen Lebensstil des modernen Mannes passt, der über wenig Zeit verfügt und an effizientere Prozesse gewohnt ist.



Der 3D Bodyscanner



Die Besonderheit bei Atelier NA ist die moderne Körpervermessung durch einen selbstentwickelten und patentierten 3D Bodyscanner. Mit diesem revolutioniert Atelier NA die traditionelle Vorgehensweise und erspart dem Kunden den sonst mühevollen und zeitaufwendigen Vorgang der traditionellen Vermessung. Bei Bedarf kann bei Anprobe der Bestellung das Produkt im Atelier des jeweiligen Stores kostenlos nachjustiert werden, um eine ideale Passform garantieren zu können. Die Maße und Kundenprofile werden in der Datenbank gespeichert und können jederzeit für zukünftige Folgekäufe abgerufen werden, so dass weitere Vermessungen nicht nötig sind. Diese patentierte Technologie spart nicht nur Zeit, sondern sie ermöglicht es Atelier NA, sich komplett auf die fachliche Beratung und den persönlichen Service zu konzentrieren.

