Fachmesse für Veranstaltungs- und Geschäftsreiseplaner findet erneut in München statt

Am 28. November 2017 präsentiert der mbt Meetingplace dem Fachbesucher im Postpalast über 160 Aussteller und ein umfangreiches Vortragsprogramm. Die Agentur Karl & Karl ist wieder als Partner dabei.



Der mbt Meetingplace hat sich in den letzten Jahren als die businessorientierte Messe für Veranstaltungs- und Geschäftsreiseplaner etabliert. In München fand dabei einst die Premiere statt. Mittlerweile organisiert der Veranstalter boerding messe GmbH & Co. KG den mbt Meetingplace auch in Basel und Frankfurt am Main.



Am 28. November 2017 dürfen sich die Messebesucher auf die bisher größte Anzahl an Ausstellern freuen, die über innovative Produkte, exklusive Dienstleistungen oder außergewöhnliche Destinationen informieren.



Der mbt Meetingplace bietet darüber hinaus neben dieser breiten Palette an Ausstellern auch ein vielseitiges Programm für Weiterbildung, Wissenstransfer und Networking an. Besonders Augenmerk im Vortragsprogramm 2017 liegt auf den Themen Sicherheit, Nachhaltigkeit und der Individualisierung von Veranstaltungen.



„Wir arbeiten bereits seit einigen Jahren eng mit den Messeveranstaltern zusammen und durften dieses Projekt daher von Anfang an begleiten. Daher freut es uns ganz besonders, dass dieses zukunftsorientierte Format so erfolgreich geworden ist“, so Wolf-Thomas Karl, Partner von Karl & Karl und Dozent für nachhaltiges Event- und Festivalmanagement und nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Fresenius.



Die Agentur Karl & Karl ist als Kooperationspartner vom mbt Meetingplace und Experte für Werbung und Kommunikation mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten. Die Kommunikations- und Werbeagentur betreut seit vielen Jahren zahlreiche Kunden aus der Branche. Dabei setzt das im Jahr 1945 gegründete Familienunternehmen auf kreative Lösungen und eine nachhaltige Kommunikation.

Agentur Karl & Karl

Die Agentur Karl & Karl sorgt für einen CI-gerechten Look von Unternehmen sowie für eine einfache Navigation und akkurate Programmierung von Webseiten. Die Agentur bietet den gesamten Service vom Messebau über Werbemittel, Texte, Fotografie, Öffentlichkeitsarbeit, Design, Übersetzungen für englischsprachige Kunden bis zur Einrichtungsgestaltung. Dabei setzt das Familienunternehmen auf kreative Lösungen und eine nachhaltige Kommunikation.



Die Inhaberfamilie Karl gründete das Unternehmen im Jahr 1945. Damals firmierte die heutige Werbe- und Kommunikationsagentur unter dem Namen "Atelier Hans Heuer Heimschmuck". Unternehmensvater Johannes Heuer startete kurz nach dem zweiten Weltkrieg mit der Erstellung und Produktion von Glückwunschkarten. Das Familienunternehmen wurde 2010 an die dritte Generation übergeben. Ende 2012 hat Karl & Karl den Andresen Verlag übernommen und führt damit zusätzlich die Familientradition im Bereich Glückwunschkarten und Kunstdrucken fort. Das Verlagsprogramm wurde um Kinderliteratur, Romane sowie Gedichtbände erweitert. Der Firmensitz befindet sich in Kiel mit einem Büro in Berlin und im Raum Salzburg.



