Mit Torinstinkt, Spaß und Rap zur Lehrstelle: Erstes Potsdamer Ausbildungs-Open-Air vor Arbeitsagentur

„Der Sommer steht ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft, unser regionaler Ausbildungsmarkt steckt voller Chancen für alle jungen Menschen. Ohne Lehrvertrag in die Sommerferien zu gehen – das ist schon ein wenig so, als würde man einen Elfmeter in die Wolken wuchten, statt ihn zum Siegtreffer zu verwandeln“, illustriert Dr. Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. Mit dem ersten Potsdamer Ausbildungs-Open-Air wolle man Jugendlichen, die zwar bald ein Abschlusszeugnis, jedoch noch immer keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, dazu verhelfen, erfolgreiche Torjäger zu sein. Am 6. Juni von 14 bis 17 Uhr findet das Event auf dem Parkplatz vor der Arbeitsagentur statt.



„Natürlich ist die Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz kein Zuckerschlecken, aber sie kann auch richtig Spaß machen“, unterstreicht die Agenturchefin. Und genau so ist die Veranstaltung angelegt. Acht Unternehmen, die noch in diesem Sommer einstellen, präsentieren ihre Berufe auf besondere Weise: Der Systemgastronom Widynski & Roick veranstaltet beispielsweise ein Showkochen zum Mitmachen, die Stadtwerke Potsdam stellen ein Entsorgungsfahrzeug aus, das Ernst-von-Bergmann-Klinikum präsentiert die Berufswelt der Krankenpflege erlebbar. Und wer schon immer einmal mehrere Teller auf einmal tragen können wollte, der ist am Stand eines Potsdamer Hotels genau richtig. Die Paul Hartmann AG zeigt, wie man Taschentücher herstellt. Ein selbstfahrendes Reinigungsfahrzeug können Jugendliche vor dem Haus 102-108 am Stand von Hako Baumaschinen genauer unter die Lupe nehmen.



„Und da nicht alle Ausbildungsbetriebe Potsdams am 6. Juni vor der Arbeitsagentur parken können, präsentiert die Berufsberatung stellvertretend offene Lehrstellen in nahezu allen Berufsbereichen. Ohne Bauchschmerzen kann ich garantieren: Jeder Jugendliche, der das wünscht, verlässt unser Ausbildungs-Open-Air mit interessanten Lehrstellenangeboten“, verspricht Schröder. Umrahmt wird die Veranstaltung durch ein unterhaltsames Showprogramm: der Rapper Max Piano rockt um 16 Uhr die Messefläche. Und wer seine Torjäger-Qualitäten testen möchte, probiert sich an der Torwand. Doch bei allem Entertainment sollte man eines nicht vergessen: die Bewerbungsunterlagen. Unterstützt wird die Agentur für Arbeit Potsdam beim ersten Potsdamer Ausbildungs-Open-Air durch das Jobcenter und das Jugendamt der Landeshauptstadt, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren