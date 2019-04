Pressemitteilung BoxID: 747329 (Agentur für Arbeit Potsdam)

Die Familienkassen im Land Brandenburg ändern ab dem 01. Mai 2019 ihre Öffnungszeiten

In Potsdam, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Cottbus können persönliche Gespräche in den Familienkassen ab dem 01. Mai 2019 dienstags und donnerstags vorgenommen werden. Am Dienstag sind die Standorte zukünftig von 9 Uhr bis 12 Uhr erreichbar. Am langen Donnerstag öffnen die Familienkassen jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr ihre Pforten.



In dieser Zeit können Anliegen ohne vorherige Terminvereinbarung besprochen werden. Diese neuen Öffnungszeiten gelten bis auf weiteres.



Darüber hinaus steht der telefonische Service weiterhin ohne Einschränkungen von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die kostenlose Servicerufnummer der Familienkasse erreichen Sie unter der 0800 4 5555 30. Auch der Online-Service kann jederzeit bequem von zuhause aus genutzt werden. Über die Homepage www.familienkasse.de kann Kindergeld und Kinderzuschlag problemlos rund um die Uhr beantragt werden. Hier finden Sie auch alle weiteren Informationen, Antragsvordrucke und Nachweisvordrucke.

