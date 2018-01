Arbeitsagenturen in Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg an der Havel und Teltow-Fläming am 24. Januar geschlossen

Aufgrund einer internen Veranstaltung bleiben die Agenturen für Arbeit in Potsdam, Bad Belzig, Brandenburg an der Havel, Luckenwalde und Zossen am 24. Januar geschlossen.



Vereinbarte Termine mit der Arbeitsvermittlung und der Berufsberatung behalten ihre Gültigkeit. Persönliche Arbeitslosmeldungen, die entsprechend der gesetzlichen Frist spätestens am 24. Januar erfolgen müssen, können ohne leistungsrechtliche Nachteile am Folgetag nachgeholt werden.



Arbeitssuchendmeldungen können jederzeit telefonisch oder online unter www.arbeitsagentur.de erfolgen. Dies gilt auch für Antragsstellungen auf Arbeitslosengeld.



Die kostenlose Servicerufnummer lautet 0800 4 5555 00 – sie steht Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

