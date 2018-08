Arbeitsagentur und Jobcenter morgen wegen amtlicher Hitzewarnung voraussichtlich bis 13 Uhr erreichbar

Für den Bezirk der Agentur für Arbeit Potsdam spricht der Deutsche Wetterdienst auch für den morgigen 9. August eine amtliche Warnung vor Hitze aus. Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen haben sich die Büroräume der Agenturen für Arbeit in Potsdam, Bad Belzig, Brandenburg an der Havel, Luckenwalde und Zossen sowie der Jobcenter in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Teltow-Fläming in den vergangenen Tagen derart aufgeheizt, dass morgen Innentemperaturen von 30 bis über 35 Grad Celsius zu erwarten sind. Sollten die entsprechenden Prognosen so eintreffen und keine Abkühlung durch Gewitterregen eintreten, werden sämtliche Dienstgebäude ab 13 Uhr geschlossen. Nur vereinbarte Gesprächstermine, die nicht auf individuellem Weg abgesagt werden, finden statt.



„Diese Entscheidung treffen wir zum Schutz der Menschen, die sich auf den Weg zu uns machen, und natürlich auch im Sinne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, unterstreicht Dr. Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekämen jedoch kein „Hitzefrei“, sondern hätten im Zuge der flexiblen Arbeitszeitgestaltung die Möglichkeit, in ihr Stundenkonto zu investieren.



Der telefonische Service aller Einrichtungen steht ohne Einschränkungen auch am 9. August von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Alle Rufnummern sind unter www.arbeitsagentur.de/potsdam abrufbar.

