Zurück in den Beruf - aber wie?

Am Dienstag, den 6. März 2018, findet von 9:00 bis 15:00 Uhr ein Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt statt. Interessierte Frauen und Männer erreichen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 die Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts werden sie direkt an die für sie zuständige Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA).



„Frauen und Männer, die nach der Familienphase wieder beruflich einsteigen wollen, haben jetzt die besten Chancen dazu. Damit der Wiedereinstieg erfolgreich gelingt, ist es wichtig, mit aktuellem Wissen zu punkten. Wir unterstützen Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger deshalb mit gezielten Qualifizierungsangeboten in Teil- und Vollzeit und übernehmen Betreuungskosten. Darüber hinaus bieten wir e-Learning-Plattformen für die unterschiedlichen Berufsfelder an. Wer sich ganz neu orientieren möchte, kann das mit einer Berufsausbildung in Teilzeit oder einer modularen Teilqualifizierung tun“, erklärt Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.



Im Rahmen der Aktionswoche zum internationalen Frauentag am 8. März 2018 gibt es am Telefonaktionstag Antworten auf die vielen Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, Frau Patricia Montbrun-Löffler, und die Wiedereinstiegsberaterin, Jutta Kaysan, informieren über die Möglichkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt und wie man Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann. Fragen zur Berufswegeplanung sowie zu Qualifizierungsangeboten können ebenfalls geklärt werden.



Für Wiedereinsteigende und Berufsrückkehrende bietet die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt ganzjährig eine unverbindliche, individuelle und ausführliche Orientierungsberatung an.



Terminvereinbarung unter: Karlsruhe-Rastatt.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de

