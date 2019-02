Was ist neu 2019?

08.02.19

Das Jahr 2019 ist das Jahr der Chancen für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. Doch was steckt hinter den vielen neuen Gesetzen, wie dem Teilhabechancengesetz oder Qualifizierungschancengesetz? Wie können Unternehmen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte profitieren?



Diese und viele andere Fragen werden in informativen Vorträgen am Dienstag, 19. Februar 2019 von 17:30 bis 20:00 Uhr, von Experten und Expertinnen der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt und dem Jobcenter des Landkreis Rastatt beantwortet.



Eine Anmeldung unter Karlsruhe-Rastatt.541-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de bis zum 15.02.2019 ist erforderlich.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet im Foyer der Agentur für Arbeit Rastatt, Karlstraße 18, 76437 Rastatt statt.



Informationen zum Veranstaltungsprogramm des Berufsinformationszentrums in Karlsruhe und in Rastatt sind rund um die Uhr in der Veranstaltungsdatenbank auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit – www.arbeitsagentur.de – abrufbar.

(lifePR) (