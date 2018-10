Perfekt vorbereitet für den Berufseinstieg

26.10.18

Im aktuellen Wintersemester bietet das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Workshops, Vorträgen und individueller Beratung. Alle Veranstaltungen haben das Ziel, die Studierenden und Absolventen frühzeitig für die sich wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt zu sensibilisieren und ihnen dadurch den Berufseinstieg zu erleichtern.



Im ab sofort erhältlichen Semesterprogramm finden Interessierte alle Themen und Termine in kompakter Form. Zudem erhalten sie Hinweise zum gesamten Dienstleistungsangebot des Hochschulteams, zu Publikationen und Selbstinformationsmöglichkeiten sowie einige wichtige Anschriften und Kontaktdaten.



Für Studierende und Absolventen bieten die Experten und Expertinnen des Hochschulteams regelmäßige Sprechstunden mit Bewerbungsmappen-Check an den Karlsruher Hochschulen an. Des Weiteren ist das Hochschulteam an verschiedenen Firmenkontakt- und Jobmessen anzutreffen, wo sie direkt vor Ort beraten.



Das Semesterprogramm ist ab sofort als Printmedium an den Hochschulen und in der Agentur für Arbeit erhältlich.



Es kann zudem jederzeit online abgerufen werden unter:

www.arbeitsagentur.de > Dienststellen vor Ort > Baden-Württemberg > Karlsruhe-Rastatt > Agentur > Bürgerinnen & Bürger > Akademiker > Studierende und Hochschulabsolventen



Allgemeine Informationen zum Veranstaltungsprogramm der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt sind rund um die Uhr in der Veranstaltungsdatenbank auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit - www.arbeitsagentur.de - abrufbar.

