Öffnungszeiten an den Fastnachtstagen

An den närrischen Tagen ändern sich die Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Baden-Baden, Bühl, Gaggenau und Rastatt. Bereits fest vereinbarte Termine werden selbstverständlich eingehalten.



Die Geschäftsstellen im Raum Mittelbaden haben wie folgt geöffnet.



Rastatt (Agentur für Arbeit, Jobcenter und Berufsinformationszentrum Rastatt):

Schmutziger Donnerstag, den 28.02.2019 von 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr.

Am Rosenmontag und Faschingsdienstag gelten die üblichen Öffnungszeiten.



Baden-Baden (Agentur für Arbeit und Jobcenter):

Schmutziger Donnerstag, den 28.02.2019 von 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr.

Am Rosenmontag gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Faschingsdienstag, den 05.03.2019 von 8:00 - 12:00 Uhr.



Bühl (Agentur für Arbeit und Jobcenter):

Schmutziger Donnerstag, den 28.02.2019 von 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr.

Rosenmontag, den 04.03.2019 ganztägig geschlossen.

Am Faschingsdienstag gelten die üblichen Öffnungszeiten.



Gaggenau (Agentur für Arbeit und Jobcenter):

Schmutziger Donnerstag, den 28.02.2019 von 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr.

Rosenmontag, den 04.03.2019 von 8:00 - 12:00 Uhr.

Am Faschingsdienstag gelten die üblichen Öffnungszeiten.



Das Servicecenter der Arbeitsagentur ist wie gewohnt von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 erreichbar.



Unabhängig von den Öffnungszeiten kann man sich auch online - unter www.arbeitsagentur.de/meine-eservices - über das gesamte Dienstleistungsangebot der Arbeitsagentur informieren, sich arbeitsuchend melden, Leistungen beantragen oder Kontakt zu seiner Beratungsfachkraft aufnehmen.

