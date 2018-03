Das Freiwillige Soziale Jahr - der Bundesfreiwilligendienst bei Reha-Südwest

Reha-Südwest bietet in Karlsruhe und Umgebung Freiwilligendienste in der Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Behinderung an. Informationen über die vielfältigen Einsatzbereiche, konkrete Plätze und sonstigen Rahmenbedingungen gibt es für Interessierte am Donnerstag, 8. März 2018, im Berufsinformationszentrum (BiZ) Karlsruhe, in der Brauerstraße 10. Fachleute von Reha-Südwest werden von 16:30 bis 17:30 Uhr die Modalitäten erläutern und sich den Fragen stellen.



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Informationen zum Veranstaltungsprogramm des Berufsinformationszentrums in Karlsruhe und in Rastatt sind rund um die Uhr in der Veranstaltungsdatenbank auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit – www.arbeitsagentur.de – abrufbar.

