Woche der Ausbildung vom 26. Februar bis 2. März 2018: "Ausbildung klarmachen!"

Vom 26. Februar bis 2. März ruft die Agentur für Arbeit Hamm gemeinsam mit ihren Partnern inzwischen zum fünften Mal in Folge zur "Woche der Ausbildung" auf. Das Motto der Aktionswoche lautet auch in diesem Jahr wieder: "Ausbildung klarmachen!". Damit steht erneut eine aktive Woche mit zahlreichen Aktionen und Impulsen "pro Ausbildung" unmittelbar bevor. Ziel ist dabei, Arbeitgebern und jungen Menschen den Stellenwert, die Chancen und Vorteile der dualen Berufsausbildung vor Augen zu führen.



"Qualifizierte Fachkräfte gibt es auf dem Arbeitsmarkt immer weniger. Wer eigene Fachkräfte ausbildet, macht sich unabhängig davon, bleibt wettbewerbsfähig und bindet geeignetes Personal langfristig an den Betrieb", so Thomas Helm, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamm. "Außerdem wird es immer schwieriger, junge Leute für bestimmte Berufe zu begeistern. Betriebe möchten wir beraten, bei der Bewerbersuche stärkenorientiert zu handeln, die Potentiale der Jugendlichen zu erkennen und zu nutzen. Und den Jugendlichen möchten wir die Vorteile einer dualen Ausbildung nahe bringen und die beruflichen Chancen darstellen."



Eine zentrale Aktion der "Woche der Ausbildung" ist die Veranstaltung "Young Hands" im Ausbildungszentrum der Bauindustrie Hamm, bei der sich junge Menschen in Handwerksund Bauberufen in großer Breite praktisch ausprobieren können. Unter dem Motto "Mach was aus dir!" kommen sie mit Arbeitgebern und Azubis in Kontakt und erhalten so umfangreiche Informationen rund um ihren Traumjob aus erster Hand. In Lünen findet darüber hinaus eine kleine Ausbildungsbörse für offene Stellen im Handwerk statt.



Beim sogenannten "Marktplatz" werden rund zehn verschiedene Unternehmen auf Schüler der Marga-Spiegel-Schule treffen. Die gemeinsam mit der IHK und der Kreishandwerkerschaft organisierte Aktion zielt darauf ab, Jugendliche über freie Ausbildungsstellen zu informieren und den ersten Kontakt zu Arbeitgebern herzustellen. Um freie Ausbildungsstellen dreht sich auch die mittlerweile traditionelle Wäscheleinenaktion "Bitte nicht hängen lassen", die in diesem Jahr in Lünen stattfinden wird.



Ein weiterer Schwerpunkt ist die Teilzeitausbildung. Hierzu wird eine spezielle Telefonhotline geschaltet, gemeinsam mit dem Jobcenter Kreis Unna und der Stadt Hamm. Daneben findet ein entsprechender themenbezogener Infonachmittag in Kamen statt.



In Unna werden Jugendliche durch Arbeitsagentur und die Kammern zu aktuellen Ausbildungsstellen beraten. Außerdem haben sie die Möglichkeit, an einem Bewerbungstraining teilzunehmen und ihre Bewerbungsunterlagen von Profis checken zu lassen. Wie sie sich im Vorstellungsgespräch von der besten Seite zeigen, erfahren sie im Vortrag "Ausbildungsknigge".



Erneut geht es in der Woche der Ausbildung auch um die Ansprache der Betriebe. Zahlreiche Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte vom Arbeitgeber-Service und der Berufsberatung gehen in die Unternehmen, um sich ein Bild zu machen und alle wichtigen Fragen rund um das Thema Ausbildung zu erörtern, und - wo es möglich ist - auch zusätzliche Ausbildungsstellen gewinnen. Sie werden zudem konkret passende Bewerber-profile vorschlagen.



Traditionell wird in der Woche der Ausbildung ein in seiner Ausbildungsleistung beispielhaftes Unternehmen mit dem offiziellen "Zertifikat für Ausbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit" geehrt. Das Zertifikat vergibt die Agentur für Arbeit Hamm in diesem Jahr nur an ein Unternehmen, und zwar in Hamm.



Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, können sich immer bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Hamm informieren. Termine für eine ausführliche Beratung können unter der kostenlosen Hotline 0800 4 5555 00 vereinbart werden. Unternehmen, die eine freie Ausbildungsstelle melden möchten, erreichen den Arbeitgeber-Service kostenlos unter der Rufnummer 0800 4 5555 20.

