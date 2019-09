Pressemitteilung BoxID: 765544 (Agentur für Arbeit Hamm)

Studieren an der SRH Hochschule in Hamm

Am Donnerstag, den 26. September um 16 Uhr, stellt die SRH Hochschule in Hamm allen Studieninteressierten ihre Bachelor- und Masterstudiengänge in den vier Fachrichtungen Logistik, Betriebswirtschaftslehre, Soziale Arbeit und Psychologie im BiZ der Arbeitsagentur Hamm vor.



Folgende Studiengänge werden angeboten:



Bachelor:





Wirtschaftsingenieurwesen Logistik Präsenz (Vollzeitstudium) B. Sc.

Wirtschaftsingenieurwesen Logistik Dual (B. Sc.)

BWL Präsenz (B. Sc.), BWL Dual (B. Sc.)

Soziale Arbeit Präsenz (B.A.)

Soziale Arbeit Dual (B.A.)

Soziale Arbeit Berufsbegleitend (B.A.)

Arbeits- und Organisationspsychologie (B.A.)





Master:





Supply Chain Management Präsenz (M. Sc.)

Supply Chain Management Fern (M. Sc.)

Supply Chain Management Englisch (Lehrveranstaltungen werden komplett auf Englisch abgehalten) (M. Sc.)

International Business und Engineering Englisch (M. Eng.)

Logistics Management Fern (M. Sc.)

BWL Präsenz, wählbar mit den Schwerpunkten „Allgemeine BWL“ und „Human Resources“ (M.SC.)

Innovations- und Organisationsentwicklung in der Sozialen Arbeit (M.A.)





Die Veranstaltung kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (