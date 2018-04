Reges Interesse am Girls' und Boys' Day

Zum diesjährigen Girls´ und Boys´ Day schwärmten Mitarbeiter der Arbeitsagentur zusammen mit 12 Mädchen und zehn Jungs aus und erkundeten Betriebe vor Ort.



Um 8.30 Uhr starteten beide Gruppen gemeinsam vom BiZ aus in den Aktionstag. Für die Mädchen ging es zu den Stadtwerken Hamm, wo sie über die Berufsbilder Kfz-Mechatronikerin, Vermessungstechnikerin, Elektronikerin für Betriebstechnik und Anlagenmechanikerin durch den zuständigen Ausbildungsleiter Andreas Thiem informiert wurden. Für Andreas Thiem der erste Schritt zum Erfolg: „Bei uns haben Mädchen gute Chancen, eingestellt zu werden, denn wir haben sehr gute Erfahrungen mit gemischten Teams gemacht.“ Im Anschluss setzte die Gruppe ihre Erkundungstour zum Autohaus Franken fort. Dort lernten die Mädchen Personalleiterin Anita Leder kennen, die ihnen einen Einblick in die Ausbildungsberufe der Kfz-Mechatronikerin und der Automobilkauffrau lieferte.



Zeitgleich ging es bei den Jungs wesentlich sauberer zu. Denn sie besuchten zuerst das Marienhospital, wo Pflegedirektorin Eva Herrmann sie empfing. Beim Gang über die Station bekamen die Jungs Einblicke in den Ausbildungsberuf des Gesundheits- und Krankenpflegers. Eva Herrmann zeigte sich direkt begeistert von der Truppe: „Zwei oder drei von euch kann ich mir hier sehr gut vorstellen.“ Als weitere Anlaufstelle diente den Jungs die Kita Martin-Luther. Dort trafen sie auf den ausgebildeten Erzieher Benjamin Krchov, der begeistert für seinen Beruf warb. Er machte den Besuchern schmackhaft, was sie in der Ausbildung erwarten würde: „Die Kinder fliegen auf euch, Jungs. Denn hier gibt es kaum Männer und damit nehmt ihr eine wichtige Vorbildfunktion ein.“



Martina Leyer, bei der Arbeitsagentur verantwortlich für die Organisation des Tages, zeigte sich begeistert vom Ablauf: „Dass unser Angebot so gut angenommen wurde, zeigt, dass dieser Tag immer noch nichts von seiner Daseinsberechtigung eingebüßt hat. Auch trotz Emanzipation ist es nach wie vor wichtig, die vielen Vorzüge beider Geschlechter hervorzuheben. Und deswegen werden wir auch im nächsten Jahr wieder etwas für Schülerinnen und Schüler auf die Beine stellen, was ihnen die spätere Berufswahl erleichtern soll.“



Bei einem abschließenden gemeinsamen Pommes-Essen ging die Veranstaltung am frühen Nachmittag zu Ende.

