Karrierewege bei der Deutschen Bahn

Welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es bei der Deutschen Bahn gibt, erfahren Interessierte am Donnerstag, den 29. August, um 16 Uhr im BiZ Hamm. Es werden unter anderem folgende Berufe vorgestellt:



• Fahrdienstleiter/in



• Eisenbahner/in im Betriebsdienst – Lokführer/Transport



• Kaufmann/-frau für Verkehrsservice



• Fachkraft im Fahrbetrieb



• Berufskraftfahrer/in



• Elektroniker/in für Betriebstechnik



• Industriemechaniker/in



• Konstruktionsmechaniker/in



• Mechatroniker/in



• Tiefbauchfacharbeiter/in / Gleisbauer/in



• Fachkraft Gastgewerbe



• Koch/Köchin



• Industriekaufmann/-frau



• Immobilienkaufmann/-frau



• Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge



• IT-Studiengänge



• Betriebswirtschaftliche Studiengänge



Besonders lukrativ: Die Deutsche Bahn garantiert nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis. Weitere Vorteile, wie Jobticket oder Mietkostenzuschuss sowie Informationen zur Ausbildungsvergütung werden ebenfalls besprochen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 27. August unter Tel. 02381/ 910 1001 oder per Mail an hamm.biz@arbeitsagentur.de zwingend erforderlich.

