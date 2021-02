Die sächsische Wirtschaft hält ihre Beschäftigten auch in der Coronakrise – das zeigt die hohe Nutzung der Kurzarbeit. Schon davor war die Sicherung der Fachkräftebedarfe für viele sächsische Unternehmen ein Thema. Umso mehr wird jetzt deutlich, dass neben der Rekrutierung der Fachkräfte die ständige Anpassung von Kenntnissen ein Dauerthema in den Betrieben ist.



Der Gesetzgeber hat dafür die Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten geregelt und die bestehenden Möglichkeiten zum Jahresbeginn nochmals weiter verbessert.



„Wir empfehlen den Betrieben – und insbesondere denen, die in Kurzarbeit sind, jetzt die Zeit zu nutzen, um ihre Beschäftigen zu qualifizieren und die Fördermöglichkeiten dafür zu nutzen. Für Fragen rund um die Fördermöglichkeiten stehen die Agenturen für Arbeit zur Verfügung. Arbeitgeber können sich über die Hotline des Arbeitgeberservice oder direkt an Ihren Ansprechpartner wenden. Wir beraten auch die Arbeitnehmer in den Betrieben. Mit der Lebensbegleitenden Berufsberatung haben wir ein Beratungsangebot, das sich gerade an Beschäftigte wendet, die sich beruflich weiterentwickeln möchten. Auch hier lohnt es sich mit den Beratern der Agenturen für Arbeit Kontakt aufzunehmen. Angebote gibt es für Einzelpersonen, aber auch Gruppen aus einem Betrieb können sich melden", so Reinhilde Willems, Geschäftsführerin operativ der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit (BA).





Voraussetzungen für eine geförderte Weiterbildung





Weiterbildungen können gefördert werden, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Bedarf von mehr als 120 Stunden sehen und an einer zertifizierten Bildungsmaßnahme teilnehmen. Sie dienen dazu, Arbeitnehmer für aktuelle und zukünftige Tätigkeitsinhalte fit zu machen oder auch für geringqualifizierte Beschäftigte, einen Berufsabschluss zu erreichen. Dabei gilt: Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – ungeachtet von Alter, Qualifikation oder Betriebsgröße - können gefördert werden, wenn der Berufsabschluss in der Regel vier Jahre zurückliegt. Unterschiede gibt es nur in der Förderhöhe.





Wie geht’s los? Vom Weiterbildungsbedarf zur Beratung





Bei einem Weiterbildungsbedarf nehmen Arbeitgeber Kontakt zu ihrem persönlichen Ansprechpartner vom Arbeitgeberservice auf, nutzen die Arbeitgeberhotline oder informieren sich online. Die Kolleginnen und Kollegen beraten telefonisch und - sobald dies wieder uneingeschränkt möglich ist – auch vor Ort in den Betrieben.



Nach dem angezeigten Bedarf nach Weiterbildung für einen oder mehrere Beschäftigte berät der Arbeitgeberservice zur Planung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen – auch während Kurzarbeit - sowie zur Beantragung der Förderleistungen.





BA unterstützt: Förderleistungen noch weiter ausgebaut





Die BA kann Arbeitgeber mit einer vollen oder teilweisen Übernahme der Lehrgangskosten sowie einem anteiligen Zuschuss zum Arbeitsentgelt unterstützen.



Lehrgangskosten und Zuschüsse zum Arbeitsentgelt werden je nach Unternehmensgröße bis zu 100 Prozent für weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeitsleistung übernommen. Je kleiner das Unternehmen, desto höher der Zuschuss. Zudem wird ein pauschalierter Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag erstattet. Seit dem 01.01.2021 besteht für Arbeitgeber die Möglichkeit mit nur einem Antrag die Förderung der beruflichen Weiterbildung für mehrere Beschäftigte gesammelt zu beantragen.





Besonderheit: Weiterbildung während Kurzarbeit





Für Beschäftigte im Kurzarbeitergeldbezug werden die Sozialversicherungsbeiträge bis zum 30.06.2021 zu 100 Prozent und vom 01.07.-31.12.2021 zu 50 Prozent, wenn die Kurzarbeit bis zum 30.06.2021 begonnen hat, übernommen. Wenn Kurzarbeitergeldbezieher gleichzeitig qualifiziert werden, kann so der Betrieb die andere Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge ab dem 01.07.2021 weiterhin erstattet bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass während des Kurzarbeitergeldbezuges eine mehr als 120 Stunden umfassende zertifizierte Bildungsmaßnahme eines zertifizierten Trägers begonnen haben muss. Auch eine Weiterbildung, welche auf ein nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) förderfähiges Fortbildungsziel (z.B. Meisterausbildung) vorbereitet und von einem geeigneten Träger durchgeführt wird, führt zur hälftigen SV-Erstattung.



Lehrgangskosten - nicht jedoch für Fortbildungsziele, die nach dem AFBG förderfähig sind - können auf Antrag bis zum 31.07.2023 pauschal in Abhängigkeit der Betriebsgröße erstattet werden. Die Staffelung reicht von 15 bis zu 100 Prozent der Lehrgangskosten.





Interessiert? Informationen und Kontakte online oder über die Hotline





Wer sich für eine Förderung interessiert, wendet sich bitte telefonisch an unseren (gemeinsamen) Arbeitgeberservice (0800 4 5555 20) oder seinen bekannten persönlichen Ansprechpartner.



Online gibt es weitere Informationen unter: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildung >> Weiterbildung



Experteninterview



Matthias Schubert – Berater Arbeitsmarkt



Thema: Weiterbildung



Matthias Schubert ist Berater im Bereich Arbeitsmarkt der Regionaldirektion Sachsen.



Er stellt sich in einem kurzen Experteninterview den Fragen rund um die Beschäftigtenqualifizierung.



Die Arbeitsagenturen finanzieren die Qualifizierung von Beschäftigten. Wer kann gefördert werden?

Prinzipiell kann jeder Arbeitnehmer gefördert werden - unabhängig vom Alter, von der Qualifikation oder der Betriebsgröße. Unterschiede gibt es nur in der Förderhöhe.



Welche Qualifizierung kann finanziell unterstützt werden?

Für Menschen ohne Berufsabschluss oder Geringqualifizierte gibt es abschlussorientierte Lehrgänge, welche zum Berufsabschluss führen. Zudem können Beschäftigte Anpassungsqualifizierungen nutzen, um ihr berufliches Wissen den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Voraussetzung ist, dass die zertifizierte Bildungsmaßnahme u.a. mehr als 120 Stunden umfasst. Maßnahmen, die dem beruflichen Aufstieg von Beschäftigten dienen, z.B. zum Meister oder Techniker, sind leider nicht über die Bundesagentur für Arbeit finanzierbar.



Wer kann die Förderung beantragen?

Der Arbeitgeber muss den Antrag für eine geförderte Weiterbildung eines Beschäftigten gemeinsam mit diesem stellen. Seit diesem Jahr besteht zusätzlich die Möglichkeit einen Sammelantrag zu stellen, wenn mehrere Beschäftigte die gleiche Maßnahme durchlaufen sollen. Dann läuft es ausschließlich über den Arbeitgeber. Für Arbeitnehmer gibt es zudem die Berufsberatung im Erwerbsleben, die beim Finden einer Qualifizierung unterstützt. Der Arbeitgeberservice koordiniert die weitere Antragstellung beim Betrieb.



Was kostet den Arbeitnehmer die Qualifizierung?

Die Kosten für eine Qualifizierung übernimmt anteilig die Bundesagentur für Arbeit und den jeweiligen Rest trägt der Arbeitgeber. Je nach Betriebsgröße kann ein Zuschuss zwischen 15 und 100 Prozent der Lehrgangskosten gewährt werden. Auch ein anteiliger Zuschuss zum Arbeitsentgelt (zwischen 25 und 100 Prozent) für die Zeiten des weiterbildungsbedingten Arbeitsausfalls ist möglich.



Gibt es bei der Weiterbildung während Kurzarbeit Besonderheiten?

Kosten für eine mehr als 120 Stunden umfassende zertifizierte Maßnahmen können seit dem 01.01.2021 auf Antrag pauschal erstattet werden, wenn diese während der Kurzarbeit beginnen. Die Staffelung reicht auch hier von 15 Prozent bis zu 100 Prozent in Abhängigkeit von der Betriebsgröße. Nicht zuschussfähig sind Weiterbildungen, deren Fortbildungsziel nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) förderfähig ist, wie zum Beispiel ein Meisterlehrgang.



Ein zusätzlicher Anreiz ist, dass dem Betrieb ab dem 01.07.2021 die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden, wenn ein Kurzarbeitergeldbezieher gleichzeitig qualifiziert wird, da die volle Erstattung ab Juli stufenweise ausläuft. Hierfür ist neben dem Besuch einer mehr als 120 Stunden umfassenden zertifizierten Maßnahme sogar auch die Teilnahme an einem AFBG-förderfähigen Lehrgang möglich – auch hierzu beraten wir selbstverständlich.



Wenn der Arbeitgeber die Kosten nicht übernimmt, wer hilft dann?

Wenn Beschäftigte sich privat weiterbilden, helfen unsere Berufsberater im Erwerbsleben durch den Förderdschungel.



Wo findet man passende Weiterbildungsangebote?

Im KURSNET der BA, dem Portal für die berufliche Aus- und Weiterbildung, können Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber nach geeigneten Bildungsangeboten und Bildungseinrichtungen vor Ort suchen. Für die weitere Orientierung und Beratung steht der Arbeitgeberservice sowie die Berufsberatung im Erwerbsleben zur Verfügung.



Was sind die ersten Schritte für einen Betrieb, der Mitarbeiter qualifizieren möchte?

Interessierte Betriebe nehmen Kontakt zu ihrem persönlichen Ansprechpartner vom Arbeitgeberservice auf, nutzen die Arbeitgeberhotline oder informieren sich online. Die Kolleginnen und Kollegen beraten telefonisch und - sobald dies wieder uneingeschränkt möglich ist – auch vor Ort in den Betrieben.



Was sind die ersten Schritte für weiterbildungsinteressierte Arbeitnehmer?

Neue Anforderungen des Betriebes, das Streben nach neuem Wissen, der eigene Wunsch nach einer neuen Aufgabe oder eine neue Situation im Leben oder im persönlichen Umfeld... Berufliche Veränderungen beschäftigen Arbeitnehmer heute mehr denn je. Unsere Berufsberater für Menschen im Erwerbsleben helfen, bessere und wertigere Entscheidungen für die berufliche Zukunft zu geben. Informationen gibt es über die Hotline oder Online.



Info-Box:



> ONLINE

Link zur Berufsberatung im Erwerbsleben: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/bbie

Link zur Förderung von Weiterbildung: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildung



> HOTLINE

Hotline für Arbeitnehmer: 0800 4 5555 00

Hotline zum Arbeitgeberservice: 0800 4 5555 20

