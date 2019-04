Pressemitteilung BoxID: 749201 (Agentur für Arbeit Chemnitz)

Buntes Programm für Berufsrückkehrer/innen: Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus Chemnitz

Unter dem Motto „Zurück in den Job“ findet am 29. April von 9 bis 11 Uhr ein Infovormittag im Mehrgenerationenhaus statt. Für alle, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen.



Jobcenter und Arbeitsagentur Chemnitz organisieren gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus die Veranstaltung. Wer möchte, kann die Kinderbetreuung vor Ort nutzen.



Angebote:





Alles rund um die Kinderbetreuung - das Jugendamt berät zu Möglichkeiten und stellt das neue Projekt "Brücken-Kita" vor.

Gesund in den Job. AOK und Knappschaft zeigen Angebote.

Tipps für die Arbeitssuche auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Wie mache ich auf mich aufmerksam? Bewerbungscoaches sind vor Ort.

Lebenslanges Lernen. Projektvorstellung vom solaris Förderzentrum.

Stark im Beruf - Förderung von Müttern mit Migrationshintergrund. Experten des Computer-Bildungszentrums berichten.

Freiwilligendienst aller Generationen. Hier spielt Alter keine Rolle.

Die Unternehmen Medicus und RWS suchen vor Ort nach neuen Mitarbeitern.





Wann und Wo?



29. April von 9 bis 11 Uhr

Mehrgenerationenhaus,

Irkutsker Str. 15 in 09119 Chemnitz





