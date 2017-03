Werbestarke Kalender und Notizbücher

Der Kalendermarkt floriert. Notizbücher sind angesagter denn je. Als individuelle Lifestyle-Produkte und kreative Werbebotschafter begeistern sie auch anspruchsvolle Zielgruppen.



Im modernen Marketingmix spielen gegenständliche Werbeträger eine Schlüsselrolle. Denn als Anker in der Infoflut machen sie Markenversprechen konkret (be)greifbar und geben dem Empfänger direkten persönlichen Nutzen an die Hand.



In der Beliebtheitsskala der Werbeartikel belegen Kalender und Notizbücher unangefochten Platz 2. Nur Kugelschreiber sind weiter verbreitet, natürlich auch weil die Tendenz zum Zweit- und Drittkuli geht.

Ein Umfrageergebnis mit Tradition, wie die Studien des GWW Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V. seit Jahren unterstreichen.



Zu den Hauptgründen zählen die Top-Werte in Kontakt und Recall. Kalender und Notizbücher werden täglich mehrfach und bis zu einem Jahr genutzt – ihre Werbebotschaften bleiben also in Blick und Griff.



Freude bei Empfang vorausgesetzt, sichert sich der Absender einen Sympathiebonus, der auch seine Werbung immer wieder zur gern gesehenen Botschaft macht.



Qualität, die sich einprägt



Renommierte Spezialisten wie die BRUNNEN & EILERS Promotion Service GmbH & Co. KG zeichnen sich durch Innovationskompetenz, modernstes technisches Know-how und gebündelte, jahrzehntelange Erfahrung aus.



Als Experten für Werbekalender und -notizbücher bieten sie nicht nur alle Möglichkeiten der Werbeausstattung des Innenteils an, sondern auch ein breit gefächertes Portfolio außergewöhnlicher und exklusiver Einbandmaterialien.



Sie bilden die inspirierende Basis für höchst individuelle und eindrucksvolle Werbeartikel, die ihre Empfänger spürbar begeistern.



Zum umfassenden Kundenservice gehört bei BRUNNEN & EILERS Promotion, Kunden vor Ort persönlich zu beraten und bei der Konzeption zu unterstützen. Ihr erfahrenes und kompetentes Vertriebsteam ist in Deutschland flächendeckend einsatzbereit.



Ihr Ziel ist es, im Dialog mit dem Kunden auffallende Werbeträger mit hohem Erinnerungswert zu kreieren, die optimal auf die jeweilige Kommunikationsmaßnahme abgestimmt sind.



Exklusive Einbandmaterialien



Haben Sie schon einmal einen Taschenkalender mit Holz-Einband oder ein Notizbuch mit Betonlook gesehen bzw. in Händen gehalten? Wahre Eyecatcher, oder? Und nicht nur das. Solche Modelle differenzieren ihren Absender deutlich von der Konkurrenz und lassen seine Qualitäten bis in die Fingerspitzen spürbar werden.



Denn sie verbinden sicht- mit fassbaren Unterschieden, die unbewusst verschiedene taktile Codes aktivieren und damit die mit ihnen verbundenen Emotionen und Assoziationen wecken. Wir glauben, was wir fühlen. Haptisch vermittelte Qualitäten – z.B. samtig glatt, sanft rau oder kühles Relief – bewerten wir als real, sie überzeugen uns intuitiv und dauerhaft.



Echtes Furnier in verschiedenen Sorten sowie Beton-Designs bilden nur zwei der Highlights im innovativen Einbandspektrum von BRUNNEN & EILERS Promotion.



Die kreativen Möglichkeiten für den nachhaltigen ersten Eindruck reichen weiter: Echter Wollfilz oder Nadelfilze, Aluminium, Carbon und Carbonlooks sowie Riffelblechoptiken geben beliebten Klassikern ein unverwechselbares Gesicht.



Darüber hinaus stehen technische Materialien zur Verfügung, u.a. hexagonale Strukturen, aktuell sehr beliebt in der Hochtechnologie, oder auch 3D-Flexi-Einbände mit Formprägung in Neopren-Anmutung.



Als weitere Gestaltungsoptionen empfehlen sich im Standardkatalog z.B. Bucheinbandstoffe, Kunstleder und Lederqualitäten sowie Grafikeinbände.



Vielseitige Werbeausstattungen



Die BRUNNEN & EILERS Promotion Service GmbH & Co. KG steht für hochwertige Produkte mit entsprechendem Imagetransfer. Ihr Inhalt hält, was der erste Eindruck verspricht.



Der für den Werbezweck des Kunden optimale Einband ist mit vorrätigen Kalender- und Notizbuchinhalten kombinierbar. Alternativ können auch die Inhalte individuell konzipiert und angefertigt werden.



Für die effektvolle Inszenierung von Botschaften empfehlen sich entsprechende Werbeausstattungen wie beispielsweise Werbeseiten, Logostickerei, Laserung, Stanzung/Lasercut und Doming.



Im Fazit, ein Angebot und ein Grad der Individualität, die einen unvergleichlich hohen Kundennutzen garantieren.



Nachhaltige Tradition



Zu den Qualitätsstandards der BRUNNEN & EILERS Promotion Service GmbH & Co. KG gehören natürlich auch der Einsatz von Materialien, die Naturressourcen schonen sowie umweltfreundliche Herstellungs- und Transportprozesse.



Als FSC-zertifiziertes Unternehmen finden Kunden bei BRUNNEN & EILERS Promotion entsprechend eine große Auswahl an Standard- und Sonderprodukten mit FSC-Papier. Auf Wunsch wird klimaneutral produziert.



Als Mitglied der Unternehmensinitiative AG Zukunft engagiert man sich gemeinsam mit sieben weiteren mittelständischen Markenunternehmen für Kalender und Papiermedien. Ihre Mission: ökologisch unbedenkliche Produkte, nachhaltige Werte und Qualität, die sich für alle Beteiligten auszahlt.



Hintergrundinformation



Die Mitglieder der AG Zukunft – acht mittelständische Marken- und überwiegend inhabergeführte Familienunternehmen – stehen für ökologisch unbedenkliche und nachhaltige Produkte, für Wertschöpfung und den Erhalt qualifizierter Arbeitsplätze in Deutschland und Mitteleuropa.



Werte, die verbinden, gelebt und kommuniziert werden. Unter dem Dach der AG Zukunft engagieren sich sieben deutsche und ein italienischer Hersteller von Kalendern und anderen hochwertigen Print-Werbemitteln für Produkte, von denen sie überzeugt sind: nachhaltige, messbar wirksame Werbemedien mit hohem Nutzen für Empfänger und Absender.



Mit ihrem neuen, vernetzten Onlineportal informiert die AG Zukunft über Neuigkeiten, wissenschaftliche Studien, psychologische Hintergründe, nachhaltige Entwicklungen und aktuelle Trends.



Mitglieder der AG Zukunft



Mitglieder der AG Zukunft

Joh.Brendow & Sohn Grafischer Großbetrieb und Verlag GmbH & Co. KG

BRUNNEN & EILERS Promotion Service GmbH & Co. KG

Bühner Werbemittel GmbH & Co. KG

Geiger-Notes AG

Lediberg GmbH

Schiffmann Kalender GmbH & Co. KG

WALTER Medien GmbH

Zettler Kalender GmbH

Dr. Stallbaum GmbH









