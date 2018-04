Wiedergewählt: Stefan Liebing bleibt Vorsitzender des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft

Stefan Liebing bleibt für weitere drei Jahre Vorsitzender des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Einstimmig wurde Liebing am Montag auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Verbandes wiedergewählt.



Im Amt bestätigt oder neu in den Vorstand gewählt wurden auch: Sabine Dall'Omo, stellvertretende Vorsitzende (Siemens AG), Gerhard Gauff (H.P. Gauff Ingenieure GmbH), Andreas Berger (Allianz Global Corporate & Speciality SE), Dr. Benjamin Kroymann (Squire Patton Boggs LLP), Christine Laibach (DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) und Frank Nordmann (Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG).



„Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen. Es ist uns in den vergangenen sechs Jahren gelungen, den Verband zu modernisieren und Afrika ins Zentrum der wirtschafts- und entwicklungspolitischen Diskussion zu rücken. Mein Ziel ist es, diese Erfolgsgeschichte mit Unterstützung des Vorstands und der Geschäftsführung fortzuschreiben. Ich bin mir sicher: Wenn die Bundesregierung die angekündigten Finanzierungs- und Unterstützungsmechanismen umsetzt, können wir die deutschen Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent in den kommenden drei Jahren um ein Drittel steigern und entsprechend zigtausende neue Arbeitsplätze schaffen“, sagte Liebing nach der Wahl.



Dr. Stefan Liebing ist Geschäftsführer der Conjuncta GmbH. Das Unternehmen ist tätig als Investor, in der Projektentwicklung und in der Unternehmensberatung. Zuvor war Liebing in verschiedenen Management-Funktionen im Bereich der Energiewirtschaft tätig. Seit Anfang 2012 ist Stefan Liebing Vorsitzender des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren