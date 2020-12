Corona hat die Digitalisierung in Afrika massiv beschleunigt. Besonders in den urbanen Zentren befindet sich Afrika mitten in der Digitalen Revolution. Sowohl das mobile Bezahlsystem als auch Transportdrohnen oder der E-Commerce verbessern den Marktzugang für Unternehmen und steigern so die Effizienz wirtschaftlicher Aktivitäten in Afrika. So wird die Industrialisierung vorangetrieben und es entstehen Arbeitsplätze. Am Ende werden vor allem Länder gewinnen, die technische Innovationen fördern.





Warum könnte die Digitalwirtschaft vor allem in Afrika ein Krisengewinnler sein?







Welche afrikanischen Märkte sind besonders innovativ?







Wie lassen sich zielgenaue Investitionsentscheidungen mithilfe von Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz ermitteln?







Eignen sich Krypto-Währungen wie Bitcoin oder Ethereum als digitale Zahlungsmittel in Afrika?





Antworten, Einschätzungen und Tipps geben zahlreiche Experten in der aktuellen Ausgabe der aw – afrika wirtschaft zum Thema „Smart Africa“.



Die „afrika wirtschaft“ ist die Mitgliederzeitschrift des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Das zweisprachige Medium (dt./ engl.) bietet Nachrichten und Hintergrundberichte zu afrikanischen Ländern und Märkten ebenso wie Analysen zu politisch relevanten Entwicklungen. Die Zeitschrift informiert zudem über Veranstaltungen und Wirtschaftstreffen mit Afrika-Relevanz. Die Artikel werden von Journalisten mit umfassender Afrika-Erfahrung und Mitarbeitern des Afrika-Vereins geschrieben. Im Fokus stehen Interviews mit Unternehmern und Wirtschaftsvertretern sowie mit Politikern, Wissenschaftlern und relevanten Akteuren der deutsch-afrikanischen Beziehungen.

