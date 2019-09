Pressemitteilung BoxID: 768067 (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V.)

Nationaler Ansatz reicht nicht, Klima-Strategie muss Afrika einbeziehen!

„Die Klima-Debatte dreht sich aktuell intensiv um nationale Maßnahmen im Rahmen eines Klimaschutzgesetzes. Diese nationale Perspektive greift eindeutig zu kurz. Im Fall einer Reduktion des deutschen CO2-Ausstoßes um 50% wäre eine Minderung aus globaler Perspektive von gerade einmal 0,7 Prozent erreicht. Zeitgleich werden weltweit 1.400 neue Kohlekraftwerke gebaut“, sagt Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft (AV) aus Anlass der Sitzung des sogenannten „Klimakabinetts“ am Freitag.



„Wir müssen in unsere Klimaschutzstrategie auch die Entwicklungs- und Schwellenländer einbinden. Insofern gehören auch der Außen- und der Entwicklungsminister an den Tisch des Klimakabinetts. In Afrika könnte die deutsche Wirtschaft einen erheblichen Beitrag leisten. Die positive und erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung Afrikas birgt das Risiko zukünftig deutlich steigender CO2-Emissionen. Es bietet sich jedoch die Chance, durch moderne Technologien die CO2-Emissionen auf dem aktuell noch geringen Niveau zu halten. Mit ihrer Expertise können deutsche Unternehmen afrikanische Staaten zum Beispiel dabei unterstützen, ihren Energiebedarf durch erneuerbare und grüne Energieprojekte zu decken. Allerdings nur mit erweiterten Finanzierungsmechanismen und zielgerichteter staatlicher Unterstützung“, so Liebing.



In einem Positionspapier fordert der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft unter anderem ein spezielles Hermes-Instrumentarium für den Energiebereich. „Wir brauchen eine Versicherungslösung, welche die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien erleichtert. Garantien, die dort greifen, wo viele afrikanische Staaten aufgrund von IMF-Vorgaben zur Verschuldung keine Garantien für ihre Energieversorgung ausgeben können und europäische Banken nicht bereit sind, das Kreditwürdigkeitsrisiko von afrikanischen Energieversorgern zu tragen, sind dringend notwendig“ so der Verband. Neben politischen Risiken sollten die Investitionsgarantien des Bundes künftig auch wirtschaftliche Risiken abdecken. „Zahlungs- und Währungsrisiken sind nach wie vor zentrale Hindernisse für deutsche Unternehmen, um in Afrikas Märkten verstärkt aktiv zu werden und einen Beitrag zur klimaneutralen Industrialisierung zu leisten“, heißt es in dem Papier.



Weiterhin regt der Afrika-Verein an, Forschung und Entwicklung im Bereich klimafreundlicher Technologien – etwa durch steuerliche Maßnahmen - besonders zu unterstützen, wenn diese auf die Anwendung in Entwicklungsländern ausgerichtet sind. Schließlich fordert der Verband, dass die Bundesregierung sich für die regionale Ausdehnung eines Emmissionshandelssystems in Richtung Afrika einsetzt. „Während in der öffentlichen Diskussion häufig ein europäisches System genannt wird, glauben wir, dass es zeitnah möglich sein sollte, auch den afrikanischen Kontinent einzubeziehen. Die Beschlüsse zur Schaffung einer panafrikanischen Freihandelszone zeigen, dass die afrikanischen Regierungen zum gemeinsamen Handeln bereit sind. Eine Klimaschutzzone Afrika-Europa sollte auf dieser Basis zeitnah gemeinsam angegangen werden,“ so der AV-Vorsitzende Stefan Liebing.



Der Beschluss zum Positionspapier „Deutsche Wirtschaft kann wichtigen Klimabeitrag in Afrika leisten“ wurde heute durch den Vorstand des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft in Berlin gefasst.



Das Positionspapier finden Sie hier: https://www.afrikaverein.de/fileadmin/user_upload/AV_Klima_PP.pdf

